Schlagfertig reagieren

Im Vorbeigehen ein dummer Spruch oder ein blöder Blick – Frauen sind auch im 21. Jahrhundert noch häufig Objekt männlicher Ignoranz und Überheblichkeit. „Herabwürdigende Behandlung braucht sich aber keine Frau gefallen zu lassen“, betont die städtische Gleichstellungsbeauftragte Elisa Spreemann . Eine schlagfertige Reaktion entwaffne in aller Regel den Sprücheklopfer. Problem nur: Die besten Antworten fallen der Frau oft erst dann ein, wenn die Situation schon wieder vorbei ist.

Die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Warendorf wollen das ändern. Aus Anlass des Internationalen Frauentags laden sie ein zu einer Online-Veranstaltung mit der Dozentin Dr. Susanne Watzke-Otte . Am 8. März (Montag) um 19.30 Uhr vermittelt sie allen Interessierten, wie sich Frauen aus der Konfrontation mit überholten Rollenklischees befreien können. „Auch in den von männlicher Kommunikation dominierten Bereichen, in der Politik oder in Führungspositionen würde sich frau in so manch einer Situation wünschen, souverän kontern zu können“, weiß Elisa Spreemann. Die in der Erwachsenenbildung erfahrene Dozentin gibt dazu wertvolle Tipps und beantwortet nach ihrem Vortrag Fragen.

Elisa Spreemann hofft auf zahlreiche Anmeldungen, um den Internationalen Frauentag trotz der außergewöhnlichen Umstände erfolgreich feiern zu können. Bürgermeister Dr. Alexander Berger unterstützt das Engagement der Gleichstellungsbeauftragten. „Die Gleichstellung von Frau und Mann ist mehr als nur ein gesellschaftliches Bekenntnis. Sie ist unverzichtbare Grundlage für alles Zusammenleben, sowohl im Berufsleben als auch im Privaten.“

Die zum Internationalen Frauentag in Kooperation mit der Kulturgesellschaft, der Volkshochschule und der Familienbildungsstätte stattgefundenen Konzerte und Theaterveranstaltungen will Elisa Spreemann aber in Zukunft nicht missen. „Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns im nächsten Jahr alle wieder sehen können.“

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung mit Dr. Susanne Watzke-Otte ist kostenfrei. Bis spätestens 28. Februar (Sonntag) bittet die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ahlen um Anmeldungen unter 5 97 50 oder per E-Mail an spreemanne@stadt.ahlen.de.