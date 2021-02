Amtshilfe kein Kernauftrag

Was wegen des Bruchs mehrerer Traditionen im vorigen Sommer noch für reichlich Gesprächsstoff unter den Soldaten sorgte, wirkte unter dem Eindruck der vergangenen Monate fast schon normal: Die „Westfalen-Kaserne“ zelebrierte das Feierliche Gelöbnis ohne Ehrengäste oder Ehrenzug, ohne Verwandte und Freunde der Rekruten. Und die musikalische Begleitung kam auch diesmal aus der Konserve.

Reduziert, eingeschränkt und – vielleicht auch gerade deswegen – besonders: Oberstleutnant Timo Gadow betonte, dass Gelöbnisse und Diensteide zu allen Zeiten einen Markstein im soldatischen Leben dargestellt haben. So auch jetzt.

Im Einsatz bestehen können

„Sie haben sich in diesen ungewöhnlichen Zeiten der Corona-Pandemie entschieden, Soldat in der Bundeswehr zu werden“, sagte der Kommandeur und verwies auf die rund 200 Kameraden, die derzeit in der Amtshilfe gebunden sind. „Doch das ist nicht unser Kernauftrag. Wir bilden Sie hier in der Grundausbildung nicht in erster Linie dazu aus, im Gesundheitsamt zu unterstützen, sondern dazu, im Einsatz zu bestehen.“ Aktuell seien Ahlener Soldaten in Afghanistan, im Libanon und bald auch wieder in Mali und im Kosovo im Einsatz zur Friedenssicherung.

Tiefer Einschnitt ins persönliche Leben

Die Grundausbildung, so Gadow, sei aber nicht nur ein tiefer Einschnitt in das persönliche Leben, sondern sicherlich auch einer der prägendsten Ausbildungsabschnitte, welche die Soldaten durchlaufen. „An diese Zeit werden Sie sich immer zurückerinnern.“ Zugleich schlug der Aufklärer einen Bogen zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland als Wertegerüst, das ausschließt, dass soldatisches Dienen nur auf die Ausübung des militärischen Handwerks beschränkt ist. „Treues Dienen ist ohne die Verpflichtung auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung gar nicht möglich, weshalb auch Extremismus in der Bundeswehr keinen Platz hat.“

Feierliches Gelöbnis in der „Westfalen-Kaserne“ 1/23 Feierliches Gelöbnis in der Westfalen-Kaserne am 16. Februar 2021. Foto: Christian Wolff

Feierliches Gelöbnis in der Westfalen-Kaserne Foto: Christian Wolff

Motivierende Worte kamen von Oberst Jochen Geck, der betonte, wie ein solches Gelöbnis eine Gemeinsamkeit schaffe, die über alle Altersunterschiede hinweg identisch ist. „Je älter wir werden, desto besser waren wir früher“, zitierte der stellvertretende Brigadekommandeur – Jahrgang 1966 – eine gerne verwendete Veränderung der Sichtweisen im Alter. Er vertrete jedoch die Ansicht, dass keine Generation besser oder schlechter als die vorherige sei. Trotz seines Altersunterschiedes gegenüber den heutigen Rekruten trete er nicht wie ein Besserwisser vor sie. „So viel unterscheidet uns gar nicht. Sie bringen sicher ganz andere Qualifikationen mit, die ich vielleicht gar nicht habe.“ Alles habe seine Zeit, seine Umstände.

Oberstleutnant Timo Gadow gab den über 70 jungen Soldaten, die zum Abschluss gemeinsam ihre Eidformel nachsprachen, eines mit auf den Weg: „Gehen Sie mit gesundem Selbstbewusstsein und Neugier in Ihre Folgeverwendung und erinnern Sie sich an das, wasSie hier in Ahlen gelernt haben.“ Dabei wünschte der Kommandeur „viel Freude und Soldatenglück“.