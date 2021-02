Kostenlos für alle: Schnelltests und Masken

AhlenEs war ein seltenes Bild der Einigkeit, das am Dienstagnachmittag im Ratssaal bewusst für die Presse arrangiert wurde. Sämtliche Fraktionsspitzen wohnten ei­nem Akt bei, der sich sonst weniger zeremoniell und gemeinhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollzieht: Bürgermeister Dr. Alexander Berger sowie die Vorsitzenden der beiden größten Ratsfraktionen, Peter Lehmann ( CDU ) und Sebastian Richter (SPD), unterzeichneten einen Dringlichkeitsbeschluss, in diesem Fall einen besonders bedeutsamen, mit dem Ahlen vom Sorgenkind des Kreises Warendorf zum Vorreiter in Sachen Pandemie-Bekäm­pfung werden will. Sein Inhalt: Von heute an bis zum 7. März ermöglicht die Stadt allen Einwohnern, sich kostenlos ei­nem Corona-Schnelltest zu unterziehen. Ebenfalls kostenlos sollen im gleichen Zeitraum 20 000 FFP2-Masken ausgegeben werden. Insgesamt 250 000 Euro werden für diese Maßnahmen aus Haushaltsmitteln bereitgestellt.

Bei Lockerungen nicht zuschauen müssen

„Testen ist am besten.“ Auf diese simple Formel brachte Heinrich Artmann, Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft (FWG), die Strategie, die Rat und Verwaltung jetzt gemeinsam im Kampf gegen das Coronavirus verfolgen wollen. Ziel müsse es sein, so die Fraktionschefin der Grünen, Petra Pähler-Paul, „vor die Pandemie zu kommen und nicht den Zahlen hinterherzulaufen“.

Zuletzt hätten sich die Infektionszahlen in Ahlen zwar in die „richtige Richtung“ entwickelt, nämlich nach unten, stellte der Bürgermeister fest. Mit noch 109 aktiven Fällen sei am Dienstag der tiefste Stand seit Wochen erreicht worden. Diesen positiven Trend gelte es nun aber zu stabilisieren. Wenn es demnächst anderswo wieder Lockerungen gebe, „wollen wir in Ahlen nicht zugucken müssen“, meinte Sebastian Richter.

„Wir wollen den Bürgern den bestmöglichen Schutz bieten, sie aber auch finanziell entlasten“, so Berger weiter. Darum das Angebot der kostenlosen Tests, die – ei­ner pro Person – sowohl im Testzentrum am Wersesta­dion wie ab sofort auch von mobilen Testteams durchgeführt werden. Wer lieber zum Haus- oder Kinderarzt gehen wolle, könne anschließend die Rechnung formlos bei der Stadt einreichen, die dann 20 Euro übernehme, erläuterte die Leiterin der städtischen Ordnungsbehörde, Gabriele Hoffmann.

Die FFP2-Masken werden laut Dr. Berger „in haushaltsüblichen Mengen“ abgegeben, zunächst im Pavillon des Bürgerservices auf dem Rathausvorplatz. Weitere Stellen, wie zum Beispiel soziale Einrichtungen, aber auch Supermärkte, die bei der Verteilung mithelfen wollen, können sich bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) un­ter Telefon 96 40 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.ahlen.de melden.

„Herrn Spahn“ um zwei Wochen voraus

Für FDP-Fraktionschef Eric Fellmann ist das einmütig beschlossene Maßnahmenpaket ein Zeichen, dass Ahlen selbstständig präventiv agiert, um sich nicht noch einmal einer Verfügung des Landrats mit Restriktionen bis in die Privatsphäre ergeben zu müssen. „Wir wollen doch alle schnellstmöglich aus dem Lockdown wieder rauskommen“, sagte Matthias Bußmann (BMA) und merktesüffisant an, wie „fortschrittlich“ Ahlen doch mal wieder sei, „Herrn Spahn“ um zwei Wochen voraus.

Termine für Schnelltests können online unter schnelltest-ahlen.de vereinbart werden. Weitere Fragen beantwortet die Corona-Hotline der Stadt (59-444).