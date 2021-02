Schon im Vorjahr hatte die Corona-Pandemie eine Teilnahme des Freundeskreises Ahlener Soldaten und des Aufklärungsbataillons 7 aus der „Westfalen-Kaserne“ unmöglich gemacht. Nun ist auch die Fahrt zur diesjährigen Gedenkfeier auf den Düppeler Schanzen im dänischen Sonderburg abgesagt worden.

Hoffen auf Fortsetzung im Jahr 2022

In diesen Tagen hat sich Jens Peter Rasmussen , Koordinator der Zeremonie, bei den Wegbegleitern der deutschen Abordnungen aus Ahlen gemeldet. „Ich habe mit dem Kommandeur des Heimwehrdistrikts, Oberleutnant Claus Klaris, per Telefon die Lage besprochen“, so Rasmussen. „Sein Entschluss ist, dass wir bedauerlicherweise die gesamte deutsche Teilnahme wegen der Corona-Unsicherheiten Mitte April absagen müssen. Wir hoffen, dass wir 2022 wieder um den Düppeltag eine gemeinsame Gedenkfeier umsetzen können.“ Voraussichtlich wird von dänischer Seite nur eine Kranzniederlegung in Erinnerung an die Schlacht von 1864 in kleiner Besetzung vorgenommen.