Noch immer sind die Kirchengemeinden unter den Notwendigkeiten der Pandemie in ihren persönlichen Kontakten stark eingeschränkt. Gemeinde braucht aber Gemeinschaft. In den letzten Monaten hat der Pfarreirat St. Pankratius darum immer wieder versucht, Impulse für den Zusammenhalt anzubieten.

Für die nun anstehende Fastenzeit möchte er mit der Aktion „Sieben Wochen – sieben Karten“ eine neue Variante ins Leben rufen.

Grüße und aufmunternde Worte

Die Idee ist ganz einfach. Der Pfarreirat St. Pankratius lädt dazu ein, in jeder der sieben Wochen der Fastenzeit jeweils eine Postkarte an jemanden aus Vorhelm zu verschicken – ein herzlicher Gruß, einige aufmunternde Worte, ein „Hallo, ich habe dich und euch nicht vergessen“. Als Adressatenkreis können liebe Menschen, Bekannte, Nachbarn oder andere in den Blick genommen werden, die andere soziale Medien nur wenig oder gar nicht nutzen. Aber letztlich ist das nicht entscheidend.

Postkarten im Kircheneingang

Für alle, die mit dabei sein möchten, stellt der Pfarreirat ab Aschermittwoch Postkarten mit verschiedenen Motive der Pfarrkirche zur Verfügung. Diese können tagsüber im Kircheneingang mitgenommen werden. Gerne lassen die Initiatoren Interessierten auch ein Postkartenpaket zukommen. Dann einfach anrufen unter 0 25 28/ 92 99 63 12 (Pastoralreferent Stefan Bagert) Es können auch eigene Postkarten verwendet werden. Die Anzahl der Karten und der Adressatenkreis lassen sich beliebig erweitern.