„Land unter“ hieß es am Mittwoch am Dillweg. Zwischen dem Weg und dem Halberg staute sich das Schmelzwasser und lief in die anliegenden Gärten. Volker Lembken , einer der Anlieger, alarmierte die Feuerwehr . „Zwar habe ich den Entwässerungsgraben vor der Grundstücksgrenze frei gemacht, doch das reicht nicht. Das Wasser steigt weiter“, so der Architekt.

Vom Deich läuft das Wasser in die Gärten. Foto: Peter Schniederjürgen

Wo die natürlichen Abflussmöglichkeiten und der Graben nicht reichte, musste die Feuerwehr zur Maschine greifen. Mit zwei Pumpen und sechs Kräften ging es dem blanken Wasserspiegel im Garten an den Pegel. „Wir hoffen, dass die Pumpen ausreichen“, sagte Einsatzleiter Sebastian Theismann vom Dolberger Löschzug. Diese Pumpen saugten das Wasser aus dem Garten ab und beförderten es über den nächsten Gully in die Kanalisation.

Für Volker Lembken eine sehr unangenehme Situation. Denn hinter dem Garten steht das Haus. Das Schmelzwasser drohte, das Erdgeschoss in Mitleidenschaft zu ziehen. „Da steht das Wasser in passender Tiefe für eine Kanutour“, erklärte der leidgeprüfte Gartenbesitzer mit Humor.