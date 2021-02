Wintereinbruch, wie er wörtlicher kaum zu nehmen ist. Die Großgärtnerei Schulze Eckel traf es zum Frostfinale gleich an drei Standorten: In Hamm gingen 600 Scheiben zu Bruch, in Münster fiel die Heizungsanlage aus. Und: Der Hauptsitz in Ahlen kam vergleichsweise glimpflich davon – mit 30 zersplitterten Scheiben und einigen verbogenen Folienspannern.