Schnelltests für411 Jugendliche

In Ahlen haben Politik und Verwaltung entschieden, dass alle Ahlener Bürger einen kostenlosen Schnelltest machen dürfen. Das nutzt nun die Fritz-Winter-Gesamtschule und bietet allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen zehn, zwölf und 13 einen kostenlosen Schnelltest an.

Am Montag starten die Schulen in NRW mit Präsenzunterricht für alle Abschlussklassen. Das bedeutet für die Fritz-Winter-Gesamtschule, dass die Jahrgangsstufe zehn, die sich auf die Abschlussprüfungen vorbereitet, zusammen mit den Jahrgangsstufen Q 1 und Q 2, beide Jahrgänge in der Vorbereitung aufs Abitur, in die Schule kommen. Das sind zusammen 411 Schülerinnen und Schüler.

Die Fritz-Winter-Gesamtschule hat entschieden, dass alle Jugendlichen zur Schule kommen. „Wir wollen die nächsten zwei Wochen intensiv nutzen. Räume haben wir aktuell genug. Jeder Lehrkraft weisen wir zwei Räume zu. Das erscheint uns effektiver und auch weniger belastend als ein möglicher Schichtbetrieb,“ so der Schulleiter Alois Brinkkötter .

Als er von den kostenlosen Schnelltests für die Ahlener hörte, kam ihm sofort der Gedanke, das für seine Schülerschaft zu nutzen. Er hat gleich mehrere E-Mails an das Testzentrum geschrieben.

Am Donnerstagmittag erhielt die Schule dann einen Anruf von Nicole Bußmann mit der guten Nachricht, dass man versuche, den Schnelltest am Montagmorgen zu realisieren. Man schaffe 100 Corona-Schnelltests in der Stunde. Am Donnerstagnachmittag dann die Mitteilung: „Hiermit gebe ich grünes Licht für die Schülertestung am Montag.“ Das Team stehe ab 8 Uhr an der Teststation am Wersestadion bereit für die Schülerinnen und Schüler. Die Schulleitung hat diese Nachricht mit großer Freude entgegengenommen.

Bleibe nur noch ein kleiner Wermutstropfen: Wer finanziert den Schnelltest für jene Jugendlichen, die nicht in Ahlen wohnen, sondern aus der Umgebung kommen? Alois Brinkkötter ist sicher, dass es auch dafür eine Lösung geben wird. Für den Schulleiter ist dieser Schnelltest ein erster, wichtiger Schritt, wohl wissend, dass er auch nur eine Momentaufnahme ist. „Die Schnelltests müssten jede Woche zwei Mal durchgeführt werden“, findet Alois Brinkkötter. „Doch wer bezahlt den nächsten Schnelltest? Spenden wären jetzt willkommen.“