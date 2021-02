Das massive Aufgebot an Einsatzkräften und die mehrstündige Durchsuchung einer Wohnung am Asternweg in Dolberg stehen offenbar in Zusammenhang mit einer Razzia des Bundeskriminalamts bei dem Hammer Sicherheitsunternehmen „Asgaard“.

Wie berichtet, standen die Maßnahmen, bei denen unter anderem Polizeihunde einsetzt wurden, in Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft . Am Freitagvormittag wurden durch das Büro des Generalbundesanwalts in Wiesbaden weitere Details bekanntgegeben. Demnach wurde neben den „Asgaard“-Geschäftsräumen in Uentrop am Donnerstag auch die Privatwohnung des Geschäftsführers in Dolberg von den Einheiten angesteuert und durchsucht. Nähere Details wollte ein Pressesprecher am Donnerstag noch nicht bekanntgeben.

2017 in der Ahlener Feuerwehrschule geübt

Die Firma „Asgaard“ entsendet unter anderem Personenschützer in den Irak. Rechtsradikale Strukturen und Verbindungen sollen angeblich bestehen, weshalb die frühere Feuerwehr-Ausbildungsstätte in der Ahlener Bauerschaft Brockhausen Anfang 2017 in den Ermittlerfokus geraten war. Eine Söldnertruppe übte dort zeitweise den Ernstfall, was dem Träger Kritik einbrachte. Zuletzt hatte es im August 2020 Durchsuchungen der Polizei an der Geschäftsadresse an der Kranstraße in Uentrop gegeben.

Planung einer staatsgefährdenden Straftat vermutet

Wie unsere Zeitung erfuhr, soll es sich bei der aktuellen Aktion um ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts auf eine schwere staatsgefährdende Straftat handeln. Dies könnte in Zusammenhang mit möglichen Äußerungen des Geschäftsführers in Richtung der Linken-Bundestagsabgeordneten Martina Renner stehen, wurde außerdem im „Westfälischen Anzeiger“ vermeldet. Medien hatten im September einen früheren „Asgaard“-Geschäftspartner zitiert, der behauptete, dass Renner aus Sicht des „Asgaard“-Chefs eliminiert werden müsste.