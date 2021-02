Es ist eine recht lässige und sehr soziale Gemeinschaft, die vor gut einem halben Jahr am Hal­berg ihr neues Zuhause gefunden hat. Lotti und Klara gehören dazu. Ebenso Jupp, Max-Erwin und Hannes, Emma, Nikita und Finja. Und natürlich die Kinder Bruno und Oskar. Sie alle leben zusammen und doch getrennt – auf der Mädels- und auf der Jungenwiese nämlich. Die Alpaka-Herde, um die es hier geht, hat sich gemeinsam mit ihrem Leit-Menschen Jan Dobrindt schon gut eingelebt auf der artgerechten Alpakafarm „Finja and Friends“. Ein Name, der schnell erklärt ist: „Mein erstes Alpaka war Finja“, deutet Farmer Jan auf die langbeinige Schönheit mit dem hellen Vlies. Ja genau, Vlies. So werde das Fell von Alpakas bezeichnet, schiebt er hinterher. Jan Dobrindt wird im Laufe des Gesprächs immer wieder zeigen, wie viel er von den Tieren versteht. Wunsch nach eigener Herde Der 36-Jährige, der in seinem anderen Leben Berufsfeuerwehrmann ist, stammt aus dem Ruhrgebiet.