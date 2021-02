Alles, was trotz des Lockdowns noch in Bewegung war, brachte vor gut zwei Wochen der starke Schneefall – zumindest zeitweise – zum Erliegen. Für Gerardo Lombardi genau der richtige Antrieb, um sich in der Eiseskälte verbal warmzulaufen, während andere still verharrten. Bewegte Bilder mit guten Tropfen im verfrorenen Ahlen waren das sehenswerte Ergebnis. „Es war am Anfang nur ein Jux“, gibt der Betreiber der „Vinoteca Romantica“ von der Südstraße ehrlich zu. „Wir haben ja schon lange eine Situation durch Corona, die uns zu Dingen zwingt, die wir eigentlich gar nicht wollen.