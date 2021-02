Es war ein Reflex, den der erste Kundenanruf auslöste. Plötzlich dieses Kribbeln in den Fingern. Und die Freude darüber, dass es – endlich, endlich – weitergeht. Zehn Wochen hatte Karin Gavenesch ihre Scheren nicht mehr in der Hand. Auch wenn es noch über eine weitere Lockdown-Woche dauern wird: Die Inhaberin des Friseursalons Laufhütte an der Gemmericher Straße fühlt sich schon jetzt – zumindest mit einem Ohr – zurück im Geschäft. Geschnitten wird zwar noch nicht, aber telefoniert. Termine, Termine..