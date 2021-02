„Hi, ich bin Rick Gebhardt , bist du mein Cousin?“ Als Axel Ronig vor kurzem diese E-Mail aus den USA bekam, war er baff. Verwandtschaft jenseits des großen Teichs? Im kalifornischen Laguna Niguel, südlich von Los Angeles? Das hatte er zwar aufgrund der Erzählungen seiner Mutter immer vermutet, war aber nicht davon ausgegangen, dort tatsächlich jemanden zu finden. Dass Axel Ronig jetzt auf seinen Cousin zweiten Grades stieß, war jedoch keineswegs Zufall, sondern das Resultat einer intensiven Familienforschung, die er vor allem während dieses zweiten Lockdowns betrieb.

Den Ausgangspunkt für die unverhoffte Bekanntschaft bildeten dabei zwei Kisten mit Unterlagen über die eigene Familie, die dem Ahlener seine 2014 verstorbene Mutter hinterlassen hatte. Darin fanden sich Liebesbriefe, offizielle Dokumente und Zeitungsartikel, kurzum: ein Sammelsurium spannender Dokumente der Familiengeschichte. Diese Unterlagen fand Axel Ronig zwar schon immer äußerst spannend, doch erst jetzt war die Zeit da, um sich noch intensiver mit ihnen auseinanderzusetzen.

Mithilfe eines Portals für Familienforschung verfolgte er seinen Stammbaum mehrere Jahrhunderte zurück, recherchierte im Internet und wertete weitere Dokumente aus dem Nachlass seiner Mutter aus. Und siehe da, die von der Mutter immer geäußerte Vermutung, dass die Ronigs Verwandtschaft in den USA hätten, bestätigte sich.

„ Ich habe dann angefangen zu sammeln, was ich bekommen konnte. Ich habe dann angefangen zu sammeln, was ich bekommen konnte. “ Axel Ronig

Nach einigen Recherchen zeigte das Portal an, dass jemand aus Austin im US-Bundesstaat Texas ähnliche Verwandte habe. Daraufhin meldete sich der eingangs erwähnte Rick Gebhardt bei Axel Ronig.

Doch wie kommt es zu der Verbindung in die USA? Auch diese offene Frage konnte der Ahlener durch seine Recherchen klären. Die Verbindung führt zunächst nach Wien, wo die Schwester seiner Großmutter einen Konsul heiratete. Der gemeinsame Sohn des Ehepaares, Fred Gebhardt, kam dort 1925 zur Welt. Ihn verschlug es dann aus Österreich in die USA. Die genauen Beweggründe? Unklar. „Möglicherweise die politische Situation“, hat Axel Ronig eine Vermutung. Belegt sei das aber nicht. Jedenfalls nahm der Auswanderer in den Vereinigten Staaten ein Studium auf und landete in den 1960er-Jahren gar als Filmproduzent in Hollywood. Gestorben ist er zwar bereits 1971. Doch den Sohn Rick lernte Axel Ronig nun im Rahmen seiner Familienforschung kennen.

Axel Ronig mit Stammbaum und Büchern Foto: Martin Feldhaus

Die beiden telefonierten sogar miteinander – wegen der Zeitverschiebung von neun Stunden um 24 Uhr Ahlener Ortszeit. Ein Austausch, der sich lohnte. „Ich habe so erfahren, dass Fred seine Frau bei einer Oscarverleihung kennengelernt hat“, berichtet Axel Ronig. Jetzt wartet er auf weitere zugesagte Fotos.

Sie würden das Stammbuch seiner Familie ergänzen, an dem er bereits einige Jahre schreibt. Die Idee dazu kam ihm 2011, als seine Mutter ihn bat, die Liebesbriefe ihrer Eltern zu sichern.

Er tippte die Zeilen aus den Jahren 1918 und 1919 ab und kreierte ein Buch mit den Briefen und Bildern als Geschenk für seine Mutter. Der Anstoß für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den eigenen Wurzeln. „Ich habe dann angefangen zu sammeln, was ich bekommen konnte“, erklärt Axel Ronig.

„ Als ich jung war, haben mich die Geschichten meiner Mutter nie interessiert. Als ich jung war, haben mich die Geschichten meiner Mutter nie interessiert. “ Axel Ronig

Mithilfe des Internets und überlieferter Unterlagen fügte sich ein Puzzleteil in das andere, wuchs der Stammbaum mehrere Jahrhunderte zurück. „Meine Vorfahren kommen aus dem Sauerland, dem Ruhrgebiet und Österreich“, erklärt er. Ausgehend von diesen Wurzeln stieß er auf immer feinere Verästelungen, konnte das Leben und Wirken vieler Vorfahren detailliert nachvollziehen. Es ergaben sich interessante Anekdoten des täglichen Lebens und teilweise auch verblüffende Verbindungen zum politischen Weltgeschehen der jeweiligen Epoche. So entdeckte Axel Ronig beispielsweise eine sehr entfernte Verbindung zu einem Polizeipräsidenten unter Napoleon und stieß auf einen Verwandten in Prag, der dort im 18. Jahrhundert als Anwalt tätig war. „Die Straße, in der er wohnte, ist eine der am besten erhaltenen alten Straßen in Prag.“

Auch die Verbindung nach Wien konnte er vertiefen. Dort will er, sobald es die Pandemie wieder zulässt, von einer Verwandten umfangreiche Unterlagen abholen, um sein Stammbuch weiter zu vervollständigen.

Dass er ein solches mal schreiben würde, hätte er früher nie gedacht. „Als ich jung war, haben mich die Geschichten meiner Mutter nie interessiert“, gibt er zu. Bis es ihn dann beim Abtippen der Liebesbriefe seiner Großeltern gepackt hätte. „Die Geschichten meiner Mutter waren fast alle wahr“, weiß Axel Ronig heute.

Dazu, tiefer in die Geschichte der eigenen Familie einzudringen, kann er nur ermuntern. „Was ist für mich wichtig und was ist für meine Nachkommen wichtig?“, formuliert er die entscheidenden Fragen. Viele Antworten auf diese hat er in seinem Stammbuch schon notiert.

So richtig fertig wird das aber wohl nie. Denn jede Antwort wirft immer auch neue Fragen überdie Geschichte der Ronigs auf.