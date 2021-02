Abfuhrtermine beachten

Die Ahlener Umweltbetriebe (AUB) machen erneut darauf aufmerksam, dass seit Anfang des Jahres der private Entsorger „PreZero“ Wertstoffe in vierwöchigem Rhythmus abfährt. Zunächst noch in gelben Säcken, ab voraussichtlich Ende März in der gelben Tonne.

„Leider hat sich die Umstellung vom zweiwöchigen auf den vierwöchigen Rhythmus trotz aller Informationen offensichtlich nicht überall in Ahlen herumgesprochen“, beklagt AUB-Einsatzleiter Frank Buntrock . Häufig würden die neuen Abfuhrtermine missachtet und noch immer Säcke alle zwei Wochen an die Straße gestellt. Frank Buntrock weiß, dass die zum falschen Zeitpunkt an die Straße gestellten Säcke zu großer Verärgerung führten. „Sie sind für das Stadtbild wirklich nicht von Vorteil“, so der Einsatzleiter. Schlimmer noch: „Wenn die Säcke mehrere Wochen herumstehen, können sie Ungeziefer anziehen oder aufreißen und ihren Inhalt in der Gegend verstreuen.“

Haushalte, die Säcke falsch herausstellen, müssen diese bis zur nächsten regulären Sammlung wieder zurück ins Haus holen. Gleiches gilt für die Säcke, die infolge des heftigen Wintereinbruchs und der deswegen ausgefallenen Abfuhren stehengeblieben sind. „Die Gehwege und Straßenränder sind keine Lagerflächen“, bittet Frank Buntrock nachdrücklich um Verständnis.

Wer nicht auf den nächsten Termin warten möchte oder keine Abstellmöglichkeiten zuhause hat, kann korrekt befüllte Wertstoffsäcke in haushaltsüblichen Mengen auch zum Betriebsgelände der Firma Stenau (Auf dem Toelen 4, Gewerbegebiet Vatheuershof) beziehungsweise zum Wertstoffhof der Stadt Ahlen am Ostberg bringen.

Eine Übersicht der Abfuhrtage bietet der städtische Abfallkalender in Papierform und in digitaler Form das Abfall-Navi. Das Abfall-Navi ist – ebenso wie der Abfallkalender – auf der städtischen Homepage www.ahlen.de sowie unter der Rubrik „Services“ in der Ahlen-App zu finden.

Ebenso gibt der „Tonnenticker Pro“ als kostenfreie App für Smartphones Auskunft, wann es Zeit ist, die Säcke beziehungsweise demnächst Tonnen mit Wertstoffen an die Straße zu stellen. „Natürlich kann auch direkt die Servicenummer der Umweltbetriebe unter 59 90 00 angerufen werden, um die Abholtage zu erfragen“, bietet Frank Buntrock eine weitere Informationsquelle an.