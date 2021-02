Einem aktuellen Thema widmet sich eine neue Ausstellung im „Ahlener Kulturkeller“. Der Titel lautet „Corona in Ahlen – Momentaufnahmen aus dem Alltag“. Da ein Besuch der Einrichtung an der Sedanstraße 112 derzeit nicht möglich ist, gibt es einen Online-Zugang zu den Räumen. 17 Personen haben ihre Beiträge zur Verfügung gestellt; über 50 Fotos, Exponate und Kunstwerke werden ausgestellt und spiegeln die Situation in Ahlen in diesen Tagen wider. Manfred Kosela , Initiator der Ausstellung und Mitglied im Kreativ-Team des „Kulturkellers“, hat den Leitgedanken aufgestellt: „Auch das geht vorüber“. Damit bezieht sich Kosela auf ein Wortspiel. Fotos aus dem Ahlener Tagesgeschehen finden sich in der Ausstellung wieder – ob Hinweisschilder an Ladenlokalen, von verschlossenen Restaurants, Wänden in Graffiti-Kunst, Schlagzeilen aus der lokalen Presse bis hin zu aktuellen Informationen. Dazu kommen Kunstwerke von Heike Tauche und Charleen Möllenbrink, und kreative Tätigkeiten im Lockdown wie Häkelarbeiten von Evelin Graumann, die bereits im Baltikum in ein völkerverbindendes Projekt einbezogen wurden. Drei Online-Einblicke gibt es über „Youtube“. Sollten die derzeitigen Lockdown-Vorgaben verändert werden und ein Besuch des „Kulturkellers“ wieder möglich sein, werden die Besuchszeiten bekanntgemacht, so Manfred Kosela, der dann gern durch die Ausstellung führen wird und die für den „Ahlener Kulturkeller“ typische Atmosphäre wiederbeleben möchte.