Säcke in fast allen Straßenzügen – und wöchentlich werden es mehr. Weil wider besseren Wissens die Hoffnung immer wieder aufflammt, es könnte vorher doch noch was werden. Die Umstellung auf vierwöchentliche Abfuhr und der Ausfall der Müllabfuhr in eineinhalb Winterwochen hat Ahlen aus dem Rhythmus gebracht.

Entsorger Stenau erinnert daran, dass die nächste Tour ab dem 1. März läuft – beginnend mit Bezirk 1. „Wir haben nicht die Kapazitäten, um darüber hinaus Alternativtermine anzubieten“, bedauert Geschäftsführer Dr. Hubertus Reloe. Einen Wagen durch die Stadt fahren zu lassen, um das, was draußen liegt, einzusammeln, funktioniere nicht. „Das haben wir mal gemacht. In den Tagen danach stand die ganze Straße voll.“

Tim Rump, Kundenbetreuer am Stenau-Standort Ahlen, signalisiert einmal mehr, dass das Betriebsgelände am Vatheuershof für Direktanlieferungen zu den regulären Geschäftszeiten offen stehe. Wovon gerade reichlich Gebrauch gemacht werde. „Sonst sind es im Schnitt um die fünf Anlieferungen pro Tag, jetzt über 50“, schätzt Rump.