28 Studierende starten in diesen Wochen in einer neuen Klasse am St.-Vincenz-Berufskolleg. Der erste Schultag konnte zwar in Präsenz stattfinden, musste auf Grund der Coronabestimmungen aber in geteilten Gruppen erfolgen. Die Einführungsveranstaltung vor Ort war wichtig, um die angehenden Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger mit dem nun auch für sie startenden Online-Unterricht vertraut zu machen. Den Studierenden, die über keine geeigneten Endgeräte verfügen, konnte das Berufskolleg Leihgeräte zur Verfügung stellen.

Der Start der neuen Klasse, offiziell „HEP 047“ (Heilerziehungspflege), fiel mit dem 25-jährigen Jubiläum des Berufskollegs zusammen. Damals startete die „HEP 001“. Das Jubiläum soll, wenn Corona es zulässt, im September gefeiert werden.

Immer eine Blumenlänge Abstand

Zum Ende des Einschulungstags kamen die Studierenden zum Gruppenfoto mit ihrer Klassenlehrerin Edith Bünte-Vollmert zusammen. Zur Begrüßung erhielt jeder Neuling eine Blume, um den eher grauen ersten Schultag aufzuhellen. Sie diente gleichzeitig als „Abstandshalter“ – so lautete das Motto: immer eine Blumenlänge Abstand.

Es handelt sich um die praxisintegrierte Form der Heilerziehungspflege, das heißt, dass die Studierenden mindestens im Umfang einer halben Stelle in Einrichtungen der Behindertenhilfe beschäftigt sind und an zwei Tagen pro Woche sowie in weiteren Blöcken unterrichtet werden. Es handelt sich um eine dreijährige Ausbildung, die jeweils zum 1. Februar beginnt. Im Sommer startet dann eine Klasse in der „konsekutiven Form“, das heißt zwei Jahre Schule plus Blockpraktika, an die sich im dritten Jahr das Berufspraktikum anschließt.