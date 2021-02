„Jesus Christus, du. . .“, lautet das Leitwort der diesjährigen Fastenaktion in der Pfarrei St. Bartholomäus. Für die Wochen bis Ostern hat ein Team der Pfarrei Anregungen vorbereitet, sich mit dem ganz persönlichen Verhältnis zu Jesus Christus zu beschäftigen.

Noch bis zum 7. März werden in der St.-Marien-Kirche insgesamt 66 Christusbilder aus verschiedenen Epochen im Großformat auf einer Leinwand gezeigt und laden zur Betrachtung und Auseinandersetzung ein. Die Bilder wechseln in einer Dauerschleife und sind täglich zwischen 9 und 18 Uhr zu sehen.

Bis zum 13. März stehen zwei „Kreative Wochen“ auf dem Programm, in denen die Beziehung zu Jesus Christus durch Bild, Text oder Objekt ausgedrückt werden kann. Inspirierende Beispiele finden sich in der St.-Elisabeth-Kirche, die täglich von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet ist. Alle, die sich kreativ beteiligen möchten, können ihre Ergebnisse bis Ostern im Pfarrbüro abgeben, damit sie auf Wunsch einen Platz in einer der Kirchen finden.