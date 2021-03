Am 3. Februar hat das Preisgericht zum Realisierungswettbewerb für das neue Stadthaus mit Außenanlagen getagt und nach fast zehnstündiger Beratung das Dortmunder Büro Gerber Ar­chitekten einstimmig zum Sieger gekürt (wie berichtet). Wahrscheinlich, aber noch keineswegs abschließend ausgemacht ist damit, dass der prämierte Entwurf letztlich auch zur Ausführung kommen wird. Wie geht es jetzt weiter? Darüber informierten der Leiter des Zen­tralen Gebäudemanagements (ZGM) der Stadt, Florian Schmeing, und Carsten Lottner von der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK), die den Wettbewerb organisiert und begleitet hat, am Donnerstag den Stadtplanungs- und Bauausschuss im Rahmen einer Sondersitzung in der Stadthalle. 1. Preis Realisierungswettbewerb für neues Stadthaus Ahlen: Gerber Architekten Dortmund Foto: Gerber Architekten Nachdem die Preisgerichtssitzung coronabedingt um einige Wochen verschoben worden war, will die Verwaltung jetzt „ein bisschen aufs Gas drücken“, wie Florian Schmeing erklärte.