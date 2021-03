Rosenbaum-Platz bleibt Ort für Events

Auch wenn der Siegerentwurf mit viel Grün den künftigen Parkcharakter des Dr.-Paul-Rosenbaum-Platzes hervorhebt, sind große Veranstaltungen weiterhin möglich und vorgesehen. Sollten die Ideen des Berliner Landschaftsarchitekturbüros Franz Reschke in gut zwei Jahren umgesetzt werden, bleiben Kirmes, „Ahlener Woche“ oder Koloniemarkt an dieser Stelle beheimatet – wenn auch in angepasster Aufmachung.

Fläche war früher mal eine Gärtnerei

Das Bild der früheren Gärtnerei de Kunder, die bis in die 1960er Jahre zwischen Rottmannstraße, Emanuel-von-Ketteler-Straße, Hansaplatz und Ostbredenstraße ansässig war, existiert noch verschwommen als Erinnerung in den Köpfen älterer Ahlener. Diesen Gedanken nahmen die Planer aus der Hauptstadt mit auf.

„Kompakt in den nördlichen Rahmen integriert und straßenbegleitend an der Ostbredenstraße verteilt, bleibt die Mitte des Platzes im zukünftigen Alltag autofrei und wird somit deutlich an freiräumlicher Qualität für Aufenthalt und Aktivität gewinnen“, heißt es in der Konzeptbeschreibung mit dem Titel „Platzpark“, die unsere Zeitung im Nachgang zur Berichterstattung über das Preisgericht ausgewertet hat.

Ausgehend von seiner Geschichte, seiner Dimension und seinen Potenzialen werde der Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz zukünftig zum vielfältig bespielbaren Ort mit grünen Rändern, die teils aus dem Bestand heraus entwickelt und durch weitere Baumsetzungen in offenen, extensiven Pflanzflächen ergänzt werden. „So wird dieser von den umgebenden Verkehrsflächen abgesetzt, die notwendigen Parkplätze wenig störend integriert und die Mitte des Platzes als eigenständiger Raum erlebbar.“

Einladende und großzügige Entrees verknüpfen den Platz vielfältig mit dem umgebenden Stadtraum und nehmen unterstützende Nutzungen – zum Beispiel durch Café, Kiosk, WC und Mobilstation – auf.

Langsames Flanieren, flottes Rollen, gemeinsames Gärtnern mit Nachbarn, Fitness, zufällige und interessante Begegnungen sollen den Rosenbaum-Platz künftig auch außerhalb größerer Veranstaltungen beleben. Altersstufenübergreifendes Kinderspiel und generationsübergreifende Angebote wie Boule und Tischtennis werden „fix“ im Süden des Platzes angeordnet. Reschke nennt das „Grünes Stadtleben im neuen Platzpark“.

Vom Wasserspiel bis zur LED-Beleuchtung

Ein flach im Belag eingepasstes Wasserspiel könnte darüber hinaus zum Anziehungspunkt in der Platzmitte in direkter Nähe zu einem neuen Kiosk / Pavillon werden. Sport- und Aktivnutzungen wie Streetball, Parkour und Fitness werden mit reversibler Verankerung auf mineralischen Flächen im nördlichen Teil des Platzes vorgesehen. Diese Flächen stehen somit auch für Veranstaltungen zur Verfügung. Ein offener Stadtgarten mit Hochbeeten bietet Platz für das Engagement von Akteuren und Initiativen. Locker gestellte Möblierung, teilweise mit Tischen, bietet kleinteilige Verweilqualität im Umfeld des Platzrandes und der Aktionsflächen.

Etwa 100 bis 120 neue Bäume rahmen zukünftig den Platz ein; weitere folgen langfristig auf den umgebenden Flächen in Südostrichtung. „Der Stadtteil wird grüner, schattiger und lebendiger für Vögel, Insekten und Menschen“, fasst es Reschke zusammen. „Außerdem werden nur Leuchten mit energieeffizienter, langlebiger und wartungsarmer LED-Technik eingesetzt.“ Die für Veranstaltungen notwendige Infrastruktur auf dem Platz werde entsprechend des Bedarfes qualifiziert und dezentral verteilt in nicht störenden Unterflurschränken verortet.