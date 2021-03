In magischem Rot und Violett-Blau leuchtete das „Cinema Ahlen“ am Sonntagabend. Doch mit seiner Teilnahme an der bundesweiten Aktion „Kino leuchtet. Für dich“ ging es Martin Temme nicht darum, nächtlichen Spaziergängern eine Lichtinstallation zu bieten, sondern gegen eine erzwungene monatelange Schließung zu protestieren. Die Scheinwerfer hatten Michael Oertel und das Team, das die Sonntagsgottesdienste per Livestream aus der Ludgerikirche überträgt, aufgestellt.

Das Team um Michael Oertel (M.) sorgte für die Beleuchtung. Foto: Dierk Hartleb

„Ich hatte auf das Ostergeschäft gehofft“, sagt Cinema-Betreiber Temme. Das wäre wegen des Gutscheingeschäfts wichtig gewesen. Aber er hat es schon gedanklich abgehakt und verweist darauf, dass die Kinos nur bundesweit wieder öffnen können, und dass neue Filme einen Vorlauf von vier bis sechs Wochen benötigen, um sie am Markt zu platzieren.

In der Debatte um Öffnungen wird die Kultur oft erst ganz am Ende genannt. Ein Umstand, der Temme maßlos ärgert. Studien hätten gezeigt, dass Kinos und andere Kultureinrichtungen sicher sind. Ähnlich wie Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzende der Constantin Film AG, hält Martin Temme den Umgang mit der Krise und das sture Festhalten an einem Lockdown für falsch. „Die Menschen sehnen sich nach Kino“, weiß der Cineast aus Gesprächen. Und: „Wir werden diese Aktion so lange jeden Sonntag wiederholen, bis wir ein verlässliches Datum haben.“