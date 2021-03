Alle Menschen, die gerne Gedichte hören, lesen, auswendig lernen, rezitieren oder selber schreiben, sind zum neuen Online-Kooperationsprojekt „Gedichtraum“ der Volkshochschulen Ahlen, Ahaus und Neuss eingeladen. Am Dienstag (9. März) um 18 Uhr startet die Veranstaltungsreihe.

Jeweils dienstagabends zur selben Zeit treffen sich bis zum 29. Juni Interessierte für eine halbe Stunde in einem Video-Konferenzraum. Bei jedem Treffen gibt es die Möglichkeit, ein Gedicht vorzustellen und zu erklären, warum es einem wichtig ist. Dabei können die Teilnehmenden lediglich zuhören oder auch selbst ein persönliches Herzensgedicht in den Raum geben.

Wöchentliches Meeting

Neben dem wöchentlichen Meeting hat der Teilnehmerkreis auch die Möglichkeit, im virtuellen Kursraum Gedichte und Texte sowie andere Medien zu sammeln, sie jederzeit zu lesen, anzuschauen, anzuhören und sich schriftlich auszutauschen. Während der Online-Veranstaltung sind alle Anwesenden eingeladen, Fragen zu stellen und mit zu diskutieren. Dies geht sowohl über die medialen Bordmittel (Webcam und Mikrofon) am eigenen Computer, Tablet oder Smartphone als auch über eine Chatfunktion im virtuellen Raum. Die Veranstaltung läuft über das Video-Konferenz-System „edudip“. Zur Nutzung muss keine Software heruntergeladen werden. Die Anwendung funktioniert mit den gängigen Webbrowsern.

Die Teilnahme ist kostenlos und auch im fortlaufenden Semester jederzeit möglich. Nach der Anmeldung bekommen die Teilnehmenden Hinweise zum Zugang zur vhs.cloud und in den Kursraum per E-Mail zugesandt. Eine Anmeldung ist erforderlich und per E-Mail unter vhs@stadt.ahlen.de oder im Internet möglich.