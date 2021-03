Seit vielen Jahren pflegt der Weltladen eine enge Beziehung zu Ahlens „Städtefreundin“ Bagamoyo in Tansania. In der Satzung ist sogar festgeschrieben, dass mögliche Überschüsse als Spende an den Freundeskreis Bagamoyo fließen müssen. Der Weltladen darf als gemeinnütziger Verein keine Gewinne machen. Daher wurde am Dienstagmorgen an Helga Rohden vom Vorstand des Freundeskreises eine Spende in Höhe von 400 Euro überreicht.

Wie Burkhard Engelke vom Weltladen berichtete, wurde im vergangenen Jahr die Mehrwertsteuer-Senkung nicht an die Kunden weitergegeben, sondern angespart. „Es kamen über 300 Euro zusammen und wir haben dann aufgestockt“, führte Engelke aus.

„Das Geld geht an die Mwambao-Schule in Bagamoyo für die Grundversorgung der Kinder“, informierte die frühere Leiterin der Marienschule: „Wir sorgen für eine tägliche Tasse Porridge, besonders für die Jüngsten“, ging Helga Rohden auf die Armut vieler Menschen in Afrika ein. Regelmäßig hat sie sich ein Bild davon vor Ort gemacht.

Zusammen mit Hety Rehbaum, die im Weltladen und in der Steuerungsgruppe Fair-Trade-Stadt aktiv ist, sowie Karla Grawinkel vom Vorstand des Weltladens überreichte Burkhard Engelke die Spende an Helga Rohden, die sich auch im Namen der Kinder in Bagamoyo für die wichtige Unterstützung bedankte.