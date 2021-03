Am Mittwochmorgen bekam die Schreibwarenhandlung Menzel & Woelke an der Oststraße noch Besuch vom Ordnungsamt. Freundlich, aber bestimmt, berichtet Sylvia Sommer, hätten die Außendienstmitarbeiter sie darüber aufgeklärt, dass die „kontaktlose Schaufensterberatung“, über die unsere Zeitung am Beispiel einer Familie aus Werne berichtet hatte, gegen die Corona-Schutzverordnung verstoße. Schulranzen zur Auswahl durch die geöffnete Ladentür nach draußen zu reichen, das gehe nicht. Nur „Click and Collect“, also einen bestimmten Artikel telefonisch oder online bestellen und zu einer festgelegten Uhrzeit abholen. „ Wir waren der Politik voraus. “ Sylvia Sommer Am späten Abend verkündete dann die Bundeskanzlerin in Berlin als ein Ergebnis ihrer neunstündigen Konferenz mit den Ministerpräsidenten, dass ab kommenden Montag (8.