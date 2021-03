Arthur Drescher , Leiter der Taschengeldbörse im Schülerhilfeverein „Keiner geht verloren“ (KGV), hat ein neues Projekt auf den Weg gebracht. „Auf einem Trödelmarkt habe ich vor Jahren mal ein Buch über die Heilkräfte von Gemüse gefunden. Als ich es kürzlich wieder in die Hand bekam, hatte ich die Idee zum Projekt“, sagt Arthur Drescher.

Mitgärtner gefunden

Im Garten der ehemaligen Bodelschwinghschule will er mit den Jugendlichen im KGV ein Gartenprojekt anstoßen. Die ersten drei Mitgärtner sind auch schon gefunden. Mit Arthur Drescher sind noch Aleyna, Amine und Mert dabei.

„Wir wollen bald ein paar Hochbeete anlegen und darin alte Gemüsesorten aussähen“, erklärt die 14-jährige Aleyna. Dafür hat Arthur Drescher etliche Paletten und Aufsätze aufgetrieben. „Dank ganz vieler Spender haben wir fast alles umsonst bekommen“, bedankt er sich für die Material- und Saatgutspenden. Darunter sind auch etliche essbare Blumen. „Die sollen am Eingang zum Garten stehen, damit jeder sich mal ein paar Blüten zum Essen abzupfen kann“, hofft er.

Mal alte Gemüsesorten probieren, das ist Arthur Dreschers Projektidee. Foto: Peter Schniederjürgen

„Zunächst werden die Samen in kleinen Bechern mit Kamillentee angekeimt“, schildert die 15-jährige Amine. Dann kommen sie in Anzuchterde und später draußen in die Hochbeete. „Die Hochbeete bauen wir aus den Paletten und Palettenaufsätzen auf“, fügt der 14-jährige Mert an.

Hier sollen diese früher ganz gewöhnlichen, aber heute exotischen Gemüsesorten wachsen und hoffentlich gedeihen. „Denn wenn wir ernten, wollen wir auch damit kochen, so das wieder möglich ist“, kündigt Arthur Drescher an.

Seltene Sorten

Anpflanzen will das Quartett Weiße Beete, lila Rosenkohl, runde Zucchini und Tomaten in verschiedenen Farben und meist sehr kleinen Größen. Dazu hat Arthur Drescher noch etliche andere, heute seltene Sorten von Liebhabern und Züchtern bekommen. So sollen die Jugendlichen zum einen lernen, wie Nahrungsmittel entstehen und diese entsprechend wertschätzen. Der Leiter der Taschengeldbörse will aber auch einen Beitrag leisten, dass diese tollen und meist sehr schädlingsresistenten Sorten nicht verloren gehen.