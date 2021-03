Thomas A. war beliebt. Egal, ob als Vorstandsmitglied im Fußballverein oder in der syrisch-orthodoxen Gemeinde. Meistens hatte er ein Lächeln im Gesicht. Auch für Gäste des Restaurants „Meat & Greet“, in dem er gut drei Jahre lang arbeitete, hatte der 34-Jährige immer ein freundliches Wort parat. Am 10. Dezember 2020 starb er nur wenige Meter von seiner Haustür entfernt. Erschossen. Warum? Auch knapp drei Monate nach dem Todesdrama an der Theodor-Schwarte-Straße, bleibt diese Frage unbeantwortet. Freunde sprechen von einer Hinrichtung. Für die Familie ist es ein Trauma. „Dieser Verlust ist so unendlich groß. Es quält uns, dass der Mörder noch immer frei herumläuft“, sagt Fehmi A., der Vater von Thomas, und betont, wie unsagbar seine Frau unter der Tragödie leide. „Sie sagt, als ihr Sohn starb, wurde ihr Herz herausgerissen.