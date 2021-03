Jetzt gibt es auch in Dolberg eine Bürgerobstwiese. Der Heimatverein hat sie zwischen der Uentroper Straße und dem Wohngebiet „Lange Wand“ angelegt. „Wir haben in kürzester Zeit mehr Baumpaten gefunden als wir Fläche hatten. Darum mussten wir leider einigen absagen“, berichtete Ludger Markenbeck , Vorsitzender des Heimatvereins, am Montag bei der Vorstellung. Darum suche der Verein nun weitere Flächeneigentümer, die Platz für noch mehr Bäume zur Verfügung stellen.

„Die Umsetzung des Projekts hat der Heimatverein unter der Leitung des Mitglieds Ulf Rosenbaum übernommen“, ergänzte Schriftführer Wolfgang Möllenbrink.

Es handelt sich bei den 15 jetzt angepflanzten Bäumen ausschließlich um ökologisch sehr wertvolle Hochstämme. So wurden verschiedenen Birnen-, Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume ausgesucht. Dazu noch eine botanische Spezialität: eine sogenannte „Winterforelle“. Das ist eine alte Sorte, die erstmals bereits im 17. Jahrhundert erwähnt wurde.

Wenn die Bäume Früchte tragen, steht die Ernte allen Obstliebhabern offen. Damit die jungen, aber nicht eben kleinen Bäume im Sommer nicht unter Wassermangel zu leiden haben, sind sie mit Bewässerungssäcken versehen. Die sorgen in der Anfangszeit für einen optimale Bewässerung. „Unsere Feuerwehr hat sich bereiterklärt, dies in der warmen Jahreszeit zu übernehmen“, freute sich Projektleiter Rosenbaum.

Die Idee einer Bürgerobstwiese war schon im November 2019 durch den Ortsausschuss auf den Weg gebracht worden. Der Beschluss, die Bäume auf dem städtischen Grund anzupflanzen, folgte im März 2020.

Jeder Baumpate hat 120 Euro gespendet. „Bei mehr Fläche hätten wir auch die doppelte Anzahl umsetzen können“, so Ludger Markenbeck.

Wer Fläche für eine weitere Bürgerobstwiese zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei ihm melden.