Die Sprüche sagen alles: „Danke Chef für die schöne Zeit“ steht auf den Shirts der drei Mitarbeiterinnen von Dr. Hans-Werner Henseleit und „Der beste Chef aller Zeiten“ auf seinem. Anlass für das Umstyling: Dr. Hans-Werner Henseleit geht in Ruhestand. Nach rund 40 Jahren ist in der kommenden Woche Schluss mit der Praxis an der Richard-Wagner-Straße. Und damit auch für das Team. Oder besser gesagt: die Praxisfamilie.

Die zeichnet sich durch eine nicht vorhandene Fluktuation aus. So ist Gabriela Eckert von Anfang an dabei. Kollegin Heidi Dornhoff seit 32 Jahren und Mechthild Niehues „erst“ seit 27 Jahren. Die Arbeit wird den Frauen ebenso fehlen wie ihrem Chef, dem jetzt 69-jährigen Arzt aus Leidenschaft. „Es war eine tolle Zeit, so ein traumhaftes Betriebsklima und ein wirklich netter und lieber Chef“, fasst Heidi Dornhoff zusammen.

Für Dr. Henseleit sei es ein wahrhaft verdienter Ruhestand. „Er hatte immer ein offenes Ohr für seinen Patienten, auch wenn es mal länger dauerte“, lobt Mechthild Niehues. Schließlich habe sich der Mediziner aus Berufung seinen Fällen auch menschlich mit Geduld und gewidmet. „Da gab es nie böse Worte, auch nicht zu uns“, ergänzt Gabriela Eckert.

Ein Wermutstropfen dämpft die Freude des Arztes auf die freie Zeit allerdings. Er hat keinen Nachfolger und damit schließt die Praxis, die er einst von seinem Schwiegervater Dr. Langerbeins übernommen hatte.