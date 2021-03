Der landesweite Sirenenprobealarm findet am Donnerstag (11. März) statt. Wie schon in den Vorjahren werden in NRW die Warnmittel erprobt. Um 11 Uhr gehen zeitgleich in den Städten und Gemeinden sämtliche Sirenen in Betrieb. Zu Beginn erfolgt eine Entwarnung (gleichlanger durchgehender Heulton von einer Minute), nach fünfminütiger Pause dann das Warnsignal (auf- und abschwellender Heulton von einer Minute). Zuletzt ist nach einer weiteren Pause von fünf Minuten erneut die Entwarnung zu hören.

Stationäre Anlagen

Beim „bundesweiten Warntag“ im September 2020 wurden in Ahlen bislang nur vier der eigentlich sechs geplanten stationären Warnanlagen betrieben. Zwei weitere standen zu der Zeit noch aus und wurden provisorisch durch mobile Warnsysteme ersetzt. Im Laufe des letzten Jahres sind die beiden vorgesehenen Anlagen in Betrieb genommen worden und werden nun erstmals mit alarmieren. Stationäre Sirenenstandorte sind die Feuerwache am Konrad-Adenauer-Ring, das Rathaus, die ehemalige Mammutschule am Röteringshof, die Diesterwegschule, die Vorhelmer Augustin-Wibbelt-Schule und die Lambertischule in Dolberg.