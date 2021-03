Signifikant rückläufige Fallzahlen in nahezu allen Kategorien: Die Verkehrsunfallstatistik 2020, die am Mittwoch durch die Kreispolizeibehörde Warendorf vorgestellt wurde, fällt für Ahlen so positiv aus wie lange nicht.

Lag die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Stadtgebiet im Jahr 2017 bei 573, ging kletterte in den darauffolgenden zwei Jahren nach oben – zunächst auf 654, dann auf 658. Mit 464 Verkehrsunfällen war sie 2020 vergleichsweise niedrig. Damit folgt Ahlen auch einem kreisweiten Trend, denn trotz gestiegener Zulassungszahlen von Kraftfahrzeugen liegt die Unfallzahl hier erstmals seit 2010 wieder unter 900. Für Ahlen mit derzeit 52 503 Einwohnern und einer Fläche von 123,13 Quadratkilometern bedeutet das eine Abnahme der Verunglücktenhäufigkeitszahl von 537,11 (2019) auf 394,26 (2020). Kreisweit liegt die Zahl laut Statistik für 2020 bei 379,71.

Landrat mahnt weiterhin zur Umsicht

Landrat Dr. Olaf Gericke , der das Zahlenwerk gemeinsam mit Polizeidirektorin Andrea Mersch-Schneider vorstellte, sieht ursächlich vor allem die Auswirkungen der Coronakrise, auch wenn nach wie vor viel in Kontrollen und Sicherheitssysteme investiert wird. Homeoffice, geschlossene Geschäfte und Betriebe – all das brachte deutlich weniger Verkehr auf die Straße. Daher Gerickes Appell, bei den anstehenden Lockerungen weiter umsichtig zu sein. „55,7 Prozent der Verkehrsunfälle mit Personenschaden ereigneten sich innerhalb geschlossener Ortschaften – beim Einbiegen, Kreuzen oder Abbiegen“, so Gericke.

Zwei Verkehrstote sind zu beklagen

Und trotz aller Zuversicht bei den jüngsten Zahlen: Im Jahr 2020 waren in der Wersestadt dennoch zwei Verkehrstote zu beklagen. Das war zuletzt im Jahr 2017 der Fall. 2019 gab es nur ein Todesopfer, 2018 keines. Rückläufig sind weiterhin die Zahl der Zahlen bei Schwerverletzten (2020 waren es 29; im Vorjahr 33) und Leichtverletzten (2020 waren es 121; im Vorjahr 192).

Von den insgesamt 207 Verunglückten waren die meisten Personen (115) zwischen 25 und 64 Jahre alt. Nur 27 Beteiligte waren 65 Jahre und älter – weniger als 2019, als die Zahl noch bei 41 lag. In 29 Fällen – acht mehr als 2019 – waren Kinder bis 14 Jahren unter den Verunglückten. Fast genauso oft (28) wie in der Kategorie „Junge Erwachsene“ im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Mit acht Opfern vergleichsweise gering war die Beteiligung von Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren.

Zwar ebenso rückläufig, aber immer noch auffällig hoch ist die Beteiligung von Radfahrern bei Verkehrsunfällen. Ihre Zahl lag 2019 bei 87 und 2020 bei 77. Unverändert bei 20 liegt die Zahl der beteiligten motorisierten Zweiräder. Sechsmal saßen die Beteiligten in einem Bus; einmal war ein Lkw-Fahrer betroffen.