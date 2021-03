„Der Flyer der Rohlfs-Ausstellung liegt bei uns schon lange auf dem Tisch“, berichtete Johannes Ottens. Und nachdem seine Frau und er in der Zeitung gelesen hatten, dass das Kunstmuseum Ahlen am Mittwoch wieder öffnet, haben sie sich gleich kurzfristig angemeldet. Mit einem „Herzlich willkommen“ begrüßte Dr. Padberg die Gäste und überreichte dem Ehepaar die kleine Begleitbroschüre zum Ausstellungsrundgang. „Vier Monate war das Museum geschlossen“, zieht die künstlerische Leiterin kurz Bilanz, mit der Folge, dass die Ausstellung „Christian Rohlfs. Augenmensch!“ am 29. November ohne Publikum eröffnet werden musste.