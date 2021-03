Sprache darf nicht verloren gehen

Kontinuität bieten in wechselvollen Coronazeiten, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die das Kinderrestaurant Lunch Club sich selber stellt. Das beginnt ganz einfach beim Essen und hört bei der Hilfestellung für Eltern noch nicht auf. Eigentlich das normale Programm. „Nur, dass es jetzt eben durch die schnell wechselnden Vorgaben für uns erheblich komplizierter wird“, sagt Lunch-Club-Geschäftsführerin Heike Gründken.

Essen zum Abholen

Wie die meisten Restaurants bereitet der Lunch Club auch Essen zur Abholung. „Das ist für uns die Gelegenheit, mit den Kids in Kontakt zu kommen“, ergänzt der didaktische Leiter Frederik Krabbe . Natürlich werden dabei Masken getragen und Abstände eingehalten. Für die Kinder sei die Begegnung ein wichtiger und stabiler Punkt im Wochenablauf. Denn ihnen fehle im Moment die Tages- und Wochenstruktur.

Da hilft der Lunch Club. Hier herrscht seit dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr ein Zwei-Gruppen-Plan. Es gibt die Gruppe eins täglich von 14 bis 16 Uhr und die Gruppe zwei von 16.15 bis um 18.15 Uhr. In dieser Zeit wird alles mögliche online besprochen – von Schulangelegenheiten bis zu Essensplänen. „Wir können so unsere über 50 Kinder nach besten Möglichkeiten betreuen. Dabei hilft auch die Spende von 25 Laptops durch LR“, bedankt sich der didaktischen Leiter. Die Hardware ist tatsächlich im nicht sehr begüterten Ostenstadtteil oft ein Problem. Glücklicherweise verfügten alle Familien hier über stabiles WLAN.

„Damit ist schon mal das Online-Kochen möglich“, sagt Heike Gründken. Die Konferenzplattform Zoom macht’s möglich. Dabei wird im Club vor der Kamera vor- und zuhause am Bildschirm nachgekocht. Wie gut die Online-Treffen funktionieren, hatte sich auch bei der Karnevalsfeier am Rosenmontag gezeigt. Hier ging per es Zoom mit den Kids zu Online-Party und das war ein voller Erfolg.

Geht auch: Pfannkuchen backen per Videotelefonie Foto: privat

Die Plattform macht auch eine besondere Stunde für die jüngeren Lunch-Club-Kinder möglich. Dann nämlich liest Birgit Schriever Bücher vor. „Das ist für die Sprachförderung der oft zugewanderten Kinder sehr wichtig“, führt die gelernte Erzieherin und langjährige Kita-Leitern aus. 45 Minuten dauert Birgits Vorlesestunde. „Die Termine sind fest vergeben und die Kinder warten schon darauf, dass ich mich pünktlich melde. Daran ist das Bedürfnis nach festen Strukturen deutlich zu sehen“, so Birgit Schriever. Aber auch das Reden tut not. Denn durch die Schulschließung hätten viele Kinder die Gelegenheit zum Deutschsprechen verloren. Darum hat sich Birgit Schriever Abzählreime, Wortspiele und mehr ausgedacht, um so die Sprachkenntnisse zu erhalten und auszubauen.

Problemlösung vor Ort

Viele Kinder müssen ihren Stoff über die Plattform IServ lernen. Hier helfen die 25 Laptops des Lunch Clubs ebenfalls. Doch was ist, wenn die Fähigkeiten, das System zu nutzen, in der Familie fehlen? „Dann helfen wir auch direkt vor Ort“, berichtet Frederik Krabbe. So sei ein Kind absolut nicht mit dem Programm klargekommen, nennt er als Beispiel. Auch der Vater sei überfordert gewesen. „Dann also mit FFP2-Maske und allen denkbaren Schutzmaßnahmen zur Familie und wir haben das Problem gemeinsam gelöst.“

Heike Gründken mahnt abschließend: „Hier ist unsere ganze Kreativität gefordert, um den Betrieb für unsere Kids aufrechtzuhalten. Wir dürfen sie jetzt nicht verlieren.“