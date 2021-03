Die katholische Pfarrbücherei Leseoase öffnet am Samstag (13. März) von 10 bis 12 Uhr, und die Bücherei St. Ludgeri am Sonntag (14. März) von 11 bis 12 Uhr wieder die Türen für alle Bücherfreundinnen und -freunde. Außerdem bieten die Büchereien zur Nacht der Bibliotheken am Freitag (19. März) etwas Besonderes an: Das Motto lautet nämlich „Mitmischen“.

Digitaler Genussabend

Die beiden Büchereien laden ab 19 Uhr zu einem digitalen Genussabend ein. Interessierte können sich Rezepte für ein Drei-Gänge-Menü, eine kleine Überraschung und den Zugangscode für diesen digitalen Abend im Pfarrbüro an der Nordstraße 13 oder in den Büchereien abholen. Dazu gibt es auch Weinempfehlungen. Gerne können Teilnehmende das Menü oder ein einzelnes Rezept vorab kochen, dann schlemmen und dabei etwa 45 Minuten den Auszügen aus dem Krimi von Jörg Maurer „Den letzten Gang serviert der Tod“ lauschen. Die ausgewählten Rezepte sind kulinarische Highlights in diesem Krimi. Wer nicht kochen mag, kann die Lesung auch ohne das Menü genießen.