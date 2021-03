Aktuell steht in deutschen Schulen die digitale Ausstattung von Schülern und Lehrern hoch im Kurs. Befeuert wird dies durch die aktuell anhaltende Coronapandemie und zahlreiche IT-Förderprogramme von Bundes-/Landesregierung. Im fernen Indien stehen für viele Schülerinnen und Schüler noch nicht mal einfache digitale Endgeräte zur Verfügung.

Pfarrer Joseph Thota von der Kirchengemeinde St. Bartholomäus freute sich daher über eine Taschenrechnerspende der Schulgemeinschaft vom Berufskolleg St. Michael. 80 grafikfähige Taschenrechner finden über die Stiftung „Bridge of Hope“ von Pfarrer Thota so den Weg nach Indien. Die Rechner werden in einem Schulprojekt an der St. John‘s Residential School in Kurnool eingesetzt. Die Stiftung unterstützt die Schule mit Schulmaterial und Ausstattungen.

Alle Schülerinnen und Schüler kommen aus den ärmsten Familien, in der Regel den kastenlosen „Dalits“ (Unberührbare), und müssen für die Aufnahme einen Eignungstest bestehen. Dieser wird ohne Taschenrechner oder Tablet durchgeführt, die Kinder erhalten aber nicht nur eine Schulbildung, sondern werden insgesamt auf ein erfolgreiches berufliches Leben vorbereitet.

„Wir freuen uns, dass die Taschenrechner noch eine sinnvolle schulische Verwendung finden und Schülerinnen und Schülern in Indien helfen“, so Schulleiter Jens Beckmann vom Berufskolleg St. Michael. Alle Rechner seien voll funktionsfähig sowie mit Lederhülle und mit einer CD-Anleitung versehen. „Wir entsorgen hier keinen Elektroschrott“, betont Jens Beckmann. Die Spende ist eine Hilfe zur Selbsthilfe von Schülern und Lehrern.