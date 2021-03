„Ich habe Sie so vermisst.“ Elke Zingsheim ist froh, am Donnerstagmorgen einen Termin im Nagelstudio Hadeel bekommen zu haben. Seit Jahren ist sie treue Kundin. Seit Kosmetikerinnen, Fußpfleger und Nagel-Designerinnen nach langem Lockdown wieder arbeiten dürfen, steht das Telefon nicht still, so groß ist die Nachfrage bei den Inhaberinnen Tajana Voth und Hadeel Shalabi. Terminbücher gefüllt „Viele Kunden müssen wir vertrösten, weil die Kapazitäten erschöpft sind“, sagen sie, freuen sich aber über das Verständnis ihrer Kundinnen, auch einen späteren Termin zu akzeptieren. Akribisch genau halten sie fest, wann die Besucher kommen und gehen, notieren Adressen und Telefonnummern.