Im Einsatz gegen Worthülsen

„Keine leeren Versprechungen mehr“, fordern Anne Bußmann und Ludger Bruns . Keinen Wert mehr legten sie auf genauso leere „Worthülsen“. Die wollen die beiden engagierten Klimaschützer nicht länger hinnehmen. Im Rahmen einer internationalen Aktion rufen sie zur Fahrraddemo am kommenden Freitag (19. März) auf.

„Wir starten um 17 Uhr auf dem Marienplatz“, kündigt Ludger Bruns im Rahmen eines Pressegesprächs am Dienstag an. Mit dem Rad gehe es eine Runde durch die Stadt bis zum Rathausplatz. „Hier beginnt gegen 18 Uhr die Kundgebung fürs Klima mit einigen kurzen Wortbeiträgen“, ergänzt Anne Bußmann.

Die beiden Aktivisten fordern ihre Mitbürger auf, sowohl bei der Radtour als auch nachher auf dem Rathausplatz mitzumachen. „Dabei wird über die Energiewende, die klimapolitische Situation in Ahlen, den Zusammenhang von Klimakrise und Gesundheit, Bauen und Wohnen sowie über Fridays for Future informiert“, führt Anne Bußmann aus. Um den bekannten Versprechungen zum Klimawandel zu begegnen, sind die Teilnehmer aufgefordert, leere Kartons mit ihren persönlichen Protestsprüchen zu versehen und mitzubringen. „Als Sinnbild für die nichtssagenden Worthülsen wollen wir leere Papierrollen sehen“, so Ludger Bruns.

Einhaltung der Coronaregeln

Dabei bitten die Veranstalter – „Parents for Future“, „Fridays for Future“, Eine-Welt-Kreis, ADFC-Ortsgruppe Ahlen und Solarenergie Förderverein Münsterland Ost – größten Wert auf die Einhaltung der Coronaregeln: Masken und Abstand sind Pflicht. Die beiden Initiatoren rechnen mit dem Aktionsende gegen 19 Uhr.

„Es wird allerhöchste Zeit, denn 2015 wurde in Paris festgelegt, den Temperaturanstieg auf höchstens zwei Grad zu begrenzen. Laut deutschem Wetterdienst liegt er aber real bei etwa drei bis vier Grad“, unterstreicht Ludger Bruns. Die Folgen davon seien die Klimakapriolen der vergangenen Jahre. „Ganz lokal hat Bürgermeister Dr. Alexander Berger angekündigt, dass Ahlen bis 2030 klimaneutral sein soll“, erinnert Anne Bußmann: „Doch außer dem Rathausneubau ist davon wenig zu spüren“, mahnt sie.

Weitergehende Informationen gibt es per Mail an ahlen@parentsforfuture.de oder auf Instagram unter parents4future_ahlen.