Stadtbücherei auf Youtube

Eine gute Nachricht in Corona-Zeiten: Die „Nacht der Bibliotheken“ findet wie geplant am Freitag (19. März) statt. Da kein Publikum in großer Zahl in die Bibliotheken kommen darf, tut die Stadtbücherei das, was Bibliotheken mit ihren digitalen Angeboten auch in pandemiefreien Zeiten längst erfolgreich tun: Sie bringt ihre Angebote direkt zu den Interessierten nach Hause. Kurzum: Die „Nacht der Bibliotheken“ geht ins Netz und macht damit die Bibliotheken im digitalen Raum sichtbar. Um 15 Uhr startet das lokale Ahlener Programm mit verschiedenen Videos im Internet. Unter dem Link www.youtube.com/watch?v=80xrzZtfdcA können alle Interessierten bis 22 Uhr dabei sein, um zum Beispiel spannenden Sagen aus dem Münsterland zu lauschen oder neue Bücher und Spiele kennenzulernen.

Programm nach eigenen Wünschen

Knapp 180 Bibliotheken aus Nordrhein-Westfalen laden mit vielfältigem Programm ein, sich einen informativen, abwechslungsreichen, unterhaltsamen Abend nach eigenen Wünschen zu gestalten. Dies geht über Webseiten und Social-Media-Kanäle der einzelnen Bibliotheken (#bibnacht) oder über die Webseite der „Nacht der Bibliotheken“.

Von der Webseite geht’s mit einem Klick auf die große Online-Bühne der „Nacht der Bibliotheken“, einer Social Wall, auf der das Programm sowie auch Kommentare von Besuchenden gebündelt werden und auf der durchgehend Live­stream-Veranstaltungen verfolgt werden können. Der Vorteil dieser Online-Ausgabe: Gäste können in vielen Bibliotheken dabei sein.

Das Motto „Mitmischen!“ betont den gesellschaftspolitischen Aspekt der öffentlichen Bibliotheken: Wer bei Diskussionen in der Gesellschaft mitmischen möchte, braucht gute Argumente. Wer dafür gesicherte Informationen finden will, ist auf zuverlässige Quellen angewiesen – Quellen, wie Bibliotheken sie bieten. Bibliotheken, so die Botschaft der „Nacht der Bibliotheken“, sind daher in Zeiten, in denen Minderheiten vor allem im Internet Fake News verbreiten und Unsicherheit erzeugen, wichtiger denn je.

Lernort für Demokratie

Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hat die Schirmherrschaft der „Nacht der Bibliotheken“ übernommen, gerade weil ihr dieser Aspektwichtig ist. In ihrem Grußwort schreibt sie: „In Zeiten von Fake News und Verschwörungserzählungen ist das Besinnen auf unsere demokratischen Werte, Regeln und Handlungsmuster wichtiger denn je. Doch niemand wird automatisch als Demokratin oder Demokrat geboren. Demokratie muss gelernt, gelebt und erfahren werden. Öffentliche Bibliotheken gehören zu den Orten, an denen dies alles möglich ist.“

Die Stadtbücherei Ahlen hat für kommenden Freitag ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet: Das Büchereiteam empfiehlt lesenswerte Bücher, Expert Promedia stellt Neuheiten aus dem Bereich des Nintendo 3DS und der Tonies vor, Schriftstellerin Marion Gay liest spannende Sagen aus dem Münsterland und Arthur Drescher stellt das von ihm entwickelte Gesellschaftsspiel „Beppo, der Bock“ vor.