Unterricht in Rotation

Die vom Land angekündigten Selbsttests waren am Dienstag noch nicht eingetroffen, weder in der Städtischen Gesamtschule noch am Städtischen Gymnasium.Stattdessen hatte Schulleiter Meinolf Thiemann für Dienstagmorgen das Corona-Mobil ans Gymnasium bestellt, um der Schülerschaft ein Testangebot zu machen. „Wir unterrichten derzeit im wöchentlichen Wechsel“, klärt Thiemann auf. Die eine Hälfte der Klasse hat im Wochenrhythmus Präsenzunterricht, die andere nimmt digital teil. Die Städtische Gesamtschule hat sich dagegen für die tägliche Rotation entschieden. „Wir wollten nicht, dass unsere Schüler noch eine ganze Woche länger warten sollten“, sagt Elisabeth Beier .

„ Wir wollten nicht, dass unsere Schüler noch eine ganze Woche länger warten sollten. Wir wollten nicht, dass unsere Schüler noch eine ganze Woche länger warten sollten. “ Elisabeth Beier, Schulleiterin

Beide Schulleitungen sind froh, dass neben den Abschlussklassen jetzt auch die anderen Schülerinnen und Schüler zurück in der Schule sind. Dabei ist die Bilanz, die Thiemann nach der Aufhebung des Präsenzunterrichts vor Weihnachten zieht, nicht negativ. „Bei uns hat die Schulplattform IServ gut funktioniert“, stellt er fest. Unterricht mittels Videokonferenz sieht er nicht ganz so positiv. Die sei dafür weniger geeignet, weil sie eine hohe Konzentration abverlange. Lehrerkonferenzen finden dagegen nur noch im Videoformat statt. Bestätigt fühlt sich Thiemann in seinem positiven Gesamturteil durch eine Befragung von Schülerschaft, Eltern und Lehrern, deren Ergebnisse jetzt den Gremien vorgestellt werden.

Auch Elisabeth Beier zieht ein positives Resümee, auch wenn die technische Ausstattung mit digitalen Endgeräten und WLAN in ihrer Schule noch ausbaufähig ist. Sie hat den digitalen Musikunterricht durch selbst aufgenommene Videos bereichert, die sie auch künftig einsetzen will. Im Hinblick auf die Selbsttests erwartet Beier die Lieferung vom Land innerhalb d­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­er Woche.