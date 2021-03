Für Dieter Massin fühlt es sich so an, als ob sich eine innere Handbremse gelöst hat. „Wir waren in den vergangenen Wochen und Monaten irgendwie gehemmt“, gibt er zu. Und das habe nicht allein an Corona gelegen, sondern vor allem daran, dass lange unklar war, ob und wie es mit dem Ahlener Sportarchiv weitergehen kann.