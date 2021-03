Vom Pionierwald zum Naturwald

Unter dem Leitwort „Liebt einander“ aus dem Johannes-Evangelium steht der diesjährige ökumenische Haldenkreuzweg, der allerdings wie schon 2020 im Zeichen der Corona-Pandemie nur in digitaler Form stattfinden kann. Ab dem 27. März (Samstag) werden die zuvor an den 14 Stationen aufgezeichneten Wort- und Musikbeiträge im Internet abrufbar sein. Der Förderverein Ahlener Haldenkreuz hofft, den Kreuzweg im kommenden Jahr dann wieder ganz real mit möglichst vielen Gläubigen gehen zu können, wie zuletzt am 13. April 2019, als über 400 Teilnehmer der Einweihung beiwohnten.

Dr. Matthias Nendza ist Geschäftsführer der Heimaterbe-Projektgesellschaft. Foto: Peter Harke

Die neuen Eigentümer der Osthalde hätten nichts dagegen. Etablierte Veranstaltungen wie auch der Haldenlauf oder Besteigungen im Rahmen von Stadtrundfahrten der VHS sollen weiter möglich sein. Das versicherten Vertreter der Heimaterbe Projektgesellschaft mbH mit Sitz in Stolberg bei Aachen am Montag im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität (UKM). Geschäftsführer Dr. Matthias Nendza erklärte: „Wir wollen die Halde weiter offen halten für Spaziergänger und Mountainbiker.“ Die Natur sollte allerdings durch die Freizeitaktivitäten möglichst nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Man wünsche sich ein „verträgliches Mit­ein­ander“, so Nendza, der auch Mitinhaber eines Büros für Geotechnik ist und an der RWTH Aachen einen Lehrstuhl für Ingenieurgeologie und Hy­drogeologie hat.

Gewinnmaximierung nicht das Ziel

An der fachlichen Expertise des 52-Jäh­­­rigen zweifelten die Ausschussmitglieder auchnicht, aber die Frage nach der finanziellen Absicherung von Heimaterbe beschäftigte Bernd Meiwes (SPD). „Eine GmbH kann in wirtschaftliche Schieflage geraten“, stellte er fest. Und was würde dann aus der Halde? Nendza erwiderte: „Wir sind solide aufgestellt.“ Sein Partner Dr. Dirk Gratzel und er verfügten über ausreichend Eigenkapital, betrieben das Unternehmen aber auch „nicht vorrangig als Geschäftsmodell zur Gewinnmaximierung“. Per Satzung würden 80 Prozent des Ergebnisses in den Erwerb und die ökologische Aufwertung von weiteren Industriebrachen reinvestiert.

Neben der 74 Hektar großen Bergehalde der ehemaligen Zeche „Westfalen“ hat die Heimaterbe GmbH von der Immobilientochter der Ruhrkohle AG noch zwei kleinere Flächen in Herten und Lünen-Niederaden erworben. Flächen, die in der Vergangenheit „sehr haben leiden müssen“, wie Dr. Matthias Nendza ihren Zustand beschrieb. Diese sollen nun in Zusammenarbeit mit Biologen, Forstingenieuren, Landschaftsplanern und Geologen entwickelt werden, beispielsweise durch die Anpflanzung klimaresistenter Baumarten oder die Anlage von Streuobstwiesen und Feuchtbiotopen.

Keine größeren Erdbewegungen

Welche Maßnahmen nun konkret in Ahlen umgesetzt werden können und sollen, müssten erst noch weitere Untersuchungen zeigen, antwortete der für Heimaterbe tätige Fachmann für Forstwirtschaft und Rekultivierung, Franz Gösling, ehemaliger Mitar­beiter der RAG, der die Halde wie seine Westentasche kennt, auf Nachfrage von Martin Heg­selmann (CDU). Der Baumbestand auf der Halde sei zu 65 oder 70 Prozent sehr vital, es gebe aber noch erhebliches Verbesserungspotenzial. „Wir wollen den Pionierwald zum Naturwald entwickeln“, so Gösling. Dabei, ergänzte Dr. Matthias Nendza, werde man „sehr behutsam vorgehen“. Es sei nicht vorgesehen, in größerem Umfang Erdmassen zu bewegen.

Einweihung des Haldenkreuzweges am 13. April 2019 Foto: Peter Schniederjürgen

Viel Geld aber wird die Heimaterbe GmbH in die Hand nehmen müssen. Geld, das sie von Unternehmen bekommt, die auf diese Weise Kompensationsleistungen erbringen, um den ökologischen Fußabdruck, den ihre Produkte oder Dienstleistungen hinterlassen, auszugleichen. Eine Idee, die nach den Worten des Geschäftsführers auf große Resonanz stößt. Nach einem ersten Vertragsabschluss mit der Drogeriemarktkette „dm“ gebe es bereits konkrete Gespräche mit weiteren potenziellen Partnern, so Nendza, der versprach, die Stadt Ahlen über die folgenden Schritte jederzeit auf dem Laufenden zu halten. Beabsichtigt sei „eine transparente Kommunikation, dessen, was wir tun“.