Acht Millionen Euro teurer

Die wichtigsten Botschaften der Vorstellung der Markt- und Bedarfsanalyse in der gemeinsamen Sitzung von Schul- und Kulturausschuss sowie Stadtplanungs- und Bauausschuss am Dienstag lassen sich so zusammenfassen: Das geplante Bürgerforum verteuert sich um acht Millionen auf 33,8 Millionen Euro, wenn sich die Politik dazu durchringt, eine Großküche mit einer Kapazität von 1000 Essen einzubauen. Zur Erinnerung: Bislang sahen die Pläne nur eine Versorgung durch externe Caterer vor. Die Antwort von Stadtplaner Markus Gantefort auf die Frage nach Zuschüssen musste im Unverbindlichen bleiben, weil dazu den Zuschussgebern in Düsseldorf eine detaillierte Feinplanung vorliegen muss.

Zeitrahmen für die Vorstellung zu knapp

Der geplante einstündige Zeitrahmen für die Diskussion erwies sich spätestens, nachdem Florian Schmeing , Leiter des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) bei der Stadt, den ambitionierten Zeitplan vorgestellt hatte, als Makulatur. Schon am 8. April soll der Rat den Teilnahmewettbewerb für den Realisierungswettbewerb Bürgercampus Ahlen in Auftrag geben.

Mit dem Einbau einer Vollküche werde auch das benötigte Raumvolumen größer, verdeutlichte Schmeing. Die Quadratmeterzahl werde von 5300 auf 6300 steigen. Ausgelegt sei die geplante Vollküche auf 1000 Essensportionen pro Tag, die im Restaurant ausgegeben sowie an Mensen und Kindertagesstätten geliefert würden.

Für die Volkshochschule (VHS) sieht das erarbeitete Raumnutzungskonzept ei­nen Teilumzug in die obere Etage der Stadtbücherei vor, wo nach Darstellung Schme­ings fünf größere Unterrichtsräume entstehen könn­ten. Eine räumliche Verzahnung von Stadtbücherei und VHS böte sich auch deshalb an, weil dadurch eine Reihe von Schnittstellen entstünden. Das Bürgerforum und das Büchereigebäude würden mit einem Übergang verbunden.

Die Forderung nach einer Großküche untermauerte Stadthallen-Geschäftsführer Andreas Bockholt mit Zahlen: Bei einem bisherigen Umsatz von 1,5 Millionen und einem jährlichen städtischen Zuschuss von 550 000 Euro sei die Küche mit 70 Prozent an den Einnahmen von rund einer Million Euro beteiligt. Ausführlich beschäftigte sich Bockholt mit dem Nutzungskonzept der Stadthalle, das einen kleinen Saal mit Bühne für 300 Besucher und einen großen für 700 Besucher vorsieht; beide ließen sich zu einem verbinden. Das Foyer sollte die gleiche Größe wie die Säle haben; das jetzige erweise sich vielfach als unpraktisch und zu klein. Barrierefreiheit im Gebäude sei ebenso eine Grundvoraussetzung wie genügend Lager- und Technikräume. Auch die Anlieferung für die Bühne müsse durch entsprechend ausgelegte Tore sichergestellt sein. Selbst in Pandemiezeiten gebe die Stadthallenküche 80 bis 180 Essen täglich aus, meinte Bockholt mit Blickrichtung auf bereits laut gewordene kritische Stimmen aus BMA und FWG. Unverzichtbar ist für Bockholt das Restaurant mit einer Terrasse zur Werse.

Der Verfasser der Studie, Dr. Johannes Feifel, geschäftsführender Gesellschafter der Pan Geo in Stuttgart (Gesellschaft für angewandte Geografie), legte ausführlich dar, dass seine Analyse auf einem Rücklauf von 96 Antworten beruhe, die er von 262 angeschriebenen Nutzern erhalten habe, was 37 Prozent entspreche. Feifel sah vor dem Hintergrund der seit 2013 rückläufigen Besucherzahlen ein Potenzial von 60 bis 90 zusätzlichen Veranstaltungen mit 15 000 bis 25 000 möglichen Besuchern.

Kämmerer Dirk Schlebes zeigte sich ob der Verteuerung dennoch optimistisch, dass die Finanzierung aufgrund der konservativen Kalkulation stehe. FWG-Chef Heinrich Artmann äußerte daran Zweifel und betonte, er sei „nicht bereit, in einigen Jahren ein Schwimmbad zu schließen“, wenn die Kosten aus dem Ruder liefen. BMA-Vorsitzender Rolf Leismann nahm Anstoß an der Großküche. Mit einer subventionierten Küche mache man Mitbewerbern Konkurrenz, stattdessen solle man die Bewirtung mit Caterern vorsehen.

Für einen längeren Disput sorgten die 170 ausgewiesenen Parkplätze und die divergierenden Angaben über die hinterlegten Kosten, die CDU-Ratsherr Martin Hegselmann heftig kritisierte. Er verlangte, darüber Klarheit zu schaffen bis zur Beschlussfassung am 8. April. Die Stellplatzfrage einschließlich der Option einer Parkpalette werde im Rahmen der Rathausplanung geklärt, versicherte Florian Schmeing.

„Der Ratsbeschluss steht“, unterstrich SPD-Ratsfrau Gabi Duhme. Ihre Fraktion habe sich sehr ausführlich mit der Planung beschäftigt. „Es ist ein zukunftsfähiges Konzept“, erklärte Duhme, die auch Aufsichtsratsvorsitzende der Stadthallen GmbH ist. Sie könne verstehen, dass sich andere Fraktionen mit Planung und Kosten schwer täten. Aber: „Multifunktionalität gibt es es nicht zum Nulltarif.“ Die vorgestellte Studie enthalte hervorragende Ideen für ein Raumkonzept. Grünen-Frontfrau Petra Päh­ler-Paul kritisierte, dass die ursprünglich geplante Sanierung zunehmend aus den Augen geraten sei, und vermisste eine stärkere Bezugnahme auf das Landesprogramm „Dritte Orte“. Das reduziert sich im eigentlichen Bürgerforum auf einen Saal als Non-Profit-Bereich, der Vereinen kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll.