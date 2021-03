Zwei künstlerische Blickwinkel

Zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Teltow und Ahlen präsentiert das Heimatmuseum seine erste Ausstellung in diesem Jahr.

„Gemeinsam stark“ präsentieren sich die Teltower Malerin Angelika Watteroth und der Teltower Fotograf Dirk Pagels und vereinen in einem spannungsgeladenen Brückenschlag farbintensive Malerei mit dramatisch inszenierter Fotografie.

„Gemeinsam stark“ sind auch die beiden Partnerstädte Teltow und Ahlen zusammen mit ihren Städtepartnerschaftsvereinen. Seit 30 Jahren findet zwischen den beiden Städten ein reger Austausch, insbesondere auf künstlerischem Gebiet statt. In diesem Rahmen stellen beispielsweise seit 1993 Künstlerinnen und Künstler aus Ahlen im Drei-Jahres-Rhythmus in Teltow, zuletzt zum Jubiläum der Wiedervereinigung im Oktober 2020, aus.

Watteroth und Pagels

In diesem Jahr stellen die beiden Teltower Künstler Angelika Watteroth und Dirk Pagels erstmalig gemeinsam aus. Sie präsentieren Impressionen ihrer Heimatstadt, wirkungsvoll einander gegenüber gestellt, aus zwei verschiedenen künstlerischen Blickwinkeln betrachtet und interpretiert. Sie geben anschauliche und prägnante Einblicke, wie die Exponate „Abend in Teltow“, „Andreaskirche“ oder „Heimatmuseum“ bereits im Titel verraten.

Die Ausstellung ist ab sofort in digitaler Form auf der Homepage des Heimatmuseums zu sehen. Impressionen zum gemeinsamen Ausstellungsaufbau gibt es dort ebenso wie Informationen zu den beiden Künstlern und dem Städtepartnerschaftsverein. Die Gelegenheit für einen unmittelbaren Dialog mit den Teltower Impressionen gibt es an den nächsten beiden Wochenenden im Heimatmuseum. Am 20. und 21. sowie am 27. und 28. März wird das Heimatmuseum an der Wilhelmstraße 12 samstags von 11 bis 16 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr für Partnerstadt- und Kunstinteressierte geöffnet sein. Ansprechpartner vor Ort ist der Verein für Städtepartnerschaft.

Maximal fünf Personen

Für den analogen Besuch im Heimatmuseum ist eine telefonische Anmeldung zwingend erforderlich. Neben den üblichen Vorsorgemaßnahmen wie dem Tragen von medizinischen Masken ist die Besucherzahl der Ausstellung auf maximal fünf Personen zeitgleich beschränkt. Telefonische Anmeldungen sind unter Telefon 5 94 70 (Gaby Moser-Olthoff) möglich.