Wohnen im Wasserturm – nicht so einfach

Ahlen -

Von Christian Wolff

Es klingt charmant: Wohnen im Wasserturm – in 40 Metern Höhe. Doch so einfach, wie es in einer Immobilienanzeige für den Rundbau auf dem Galgenberg klingt, ist das laut Denkmalamt gar nicht.