Ahlen -

Von Martin Feldhaus

Wo Schweizer Technik in Betrieb geht, dürfen auch Kuhglocken läuten. Bei der HBL Stahlbearbeitungscenter GmbH & Co. KG an der Kruppstraße ist das so. Die Firma hat nämlich in eine neue moderne Faserlaseranlage investiert. Und damit auch in den Standort Ahlen.