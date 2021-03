Schneechaos verursacht Mehrkosten

AhlenGerade erst hat der Rat die Senkung der Grundsteuer B für 2021 um 15 Prozentpunkte rückwirkend ab 1. Januar beschlossen. Doch schon im nächsten Jahr wird der Hebesatz voraussichtlich wieder steigen, wenn auch nur geringfügig. Schuld daran ist das Wetter – genauer gesagt das jüngste Schneechaos. Denn die Kosten für den Winterdienst werden in Ahlen schon seit einigen Jahren über die Grundsteuer umgelegt, im Unterschied zur gebührenfinanzierten Straßenreinigung.

Der plötzliche heftige Wintereinbruch am 6. Februar mit sehr starkem Schneefall und einem extremen Temperatursturz habe zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr geführt, heißt es in einer Verwaltungsvorlage für die politischen Gremien. Trotz „erhöhtem Personal- und Sachmitteleinsatz“ hätten die Ahlener Umweltbetriebe (AUB) der Schneemassen allein nicht mehr Herr werden können und darum Unterstützung benötigt. Kurzfristig wurden neun örtliche Lohnunternehmen beauftragt, beim Freiräumen der Straßen, insbesondere in den Wohngebieten, zu helfen. Der Schnee wurde zum Zechengelände abtransportiert und dort gelagert. Dies war laut Vorlage notwendig, „um einen gesicherten Ablauf des Schmelzwassers zu gewährleisten und um spätere Überflutungen im Stadtgebiet zu verhindern“.

„ Richtig überrascht hat mich die Summe nicht. Richtig überrascht hat mich die Summe nicht. “ Kämmerer Dirk Schlebes

Ein beträchtlicher Aufwand, der seinen Preis hat. Von zirka 400 000 Euro geht die Betriebsleitung der AUB nach Eingang der ersten Rechnungen aus. Stadtkämmerer Dirk Schlebes zeigt sich im Gespräch mit unserer Zeitung von dieser Summe nicht überrascht: „So etwas kostet halt ganz schnell ganz viel Geld.“ Jedoch: Der normale Etat für den Winterdienst gibt die Mehrausgaben nicht her, sie müssen daher überplanmäßig im We­ge ei­ner Dringlichkeitsentscheidung des Rates bereitgestellt werden.

Zurückholen wird der Kämmerer sich den Betrag bei den Bürgern, eben über die Grundsteuer, allerdings nicht auf einen Schlag. Sonst müsste der Hebesatz 2022 um 18 Prozentpunkte angehoben werden. „Wir werden das in homöopathischen Dosen über vier Jahre verteilen, also bis 2025“, erläutert Schlebes das Verfahren. Daraus ergibt sich nach seiner Berechnung eine jährliche effektive Mehrbelastung in Höhe von 3,50 bis vier Eu­ro für den Durchschnittshaushalt.„Deutlich geringer“ werde im Übrigen die Anhebung bei der Grundsteuer A ausfallen, sie sei im Grunde „kaum messbar“.

Die voraussichtlichen Kosten für den Streu- und Räumdienst werden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans der Umweltbetriebe jeweils anhand der tatsächlichen Aufwendungen im Mittel der zurückliegenden drei Jahre geschätzt. Entsprechend nie­drig angesetzt worden war der Mittelbedarf für 2021. Mit so viel Schnee, wie er jetzt am ersten Februar-Wochenende fiel, konnte keiner rechnen, davon war dann auch der Kämmerer überrascht. „Die letzten Jahre“, blickt Dirk Schlebes zurück, „hatten wir ja so gut wie gar keinen Winter.“