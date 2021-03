Parkourtraining in Zeiten von Corona ist nicht unmöglich. Das bewiesen vergangene Woche 24 Jugendliche und ihre beiden Trainer im „Fairplay-verbindet“-Projekt der Schuhfabrik. Das Training fand online statt.

Die beiden Trainer Felix Beckhoff und Lucas Menne empfingen jeweils parallel drei Jugendliche in ihrem virtuellen Trainingsraum. Die Jugendlichen waren von dem Live-Training begeistert: „Ich hätte nie gedacht, dass das so effektiv ist. Ich habe eine tolle Drehung gelernt und eine Technik, mit der mir ein Kopfstand leicht fällt“, freut sich eine junge Teilnehmerin.

Große Nachfrage

Auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren gingen die beiden Trainer individuell ein. „Ich bin sehr froh, dass dieses Angebot so gut angenommen und durch unsere Trainer umgesetzt wurde. So konnte, trotz coronabedingter Einschränkungen, das Parkour-Training mit unseren Teilnehmenden in diesem Jahr positiv beginnen“, freut sich Theo Heming , zuständig für die Jugendarbeit des Bürgerzentrums Schuhfabrik. Das monatliche Parkour-Angebot für zwei Gruppen ist bereits komplett ausgebucht.

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es zwei weitere Angebote. Das erste findet ebenfalls online statt, und zwar bereits vom 29. März bis zum 1. April. Die Schuhfabrik und die Jugendecke Nord bieten dann in Kooperation „Still Standing – Stillstand im Bewegungsfluss“ für Zehn- bis 14-Jährige im Rahmen des „Kulturrucksack NRW“ an.

Anmeldungen noch möglich

In den Herbstferien vom 18. bis 22. Oktober ist das Parkour-Intensivtraining für Zehn- bis 21-Jährige hoffentlich wieder in der Halle erlaubt. Für beide Angebote sind noch Anmeldungen möglich. Interessenten melden sich bei Theo Heming unter Telefon 9 60 97 35 oder theo.heming@schuhfabrik-ahlen.de.