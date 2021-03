In der ersten Ferienwoche wird es ein Online-Krimi-Ferienprojekt unter dem Motto „Lost“ für Kinder von zehn bis 14 Jahren im Rahmen des Kulturrucksacks NRW geben. Vom 29. März (Montag) bis 1. April (Donnerstag) geht es in Ahlen dann ganz schön mysteriös zu. Gemeinsam mit dem freischaffenden Künstler Sven Henric Olde und Sibylle Kordes vom Jugendzentrum Ost spielen sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer lebhaft durch einen virtuellen Krimi. Alle Mädchen und Jungen sind eingeladen, in die Rolle von Detektiven zu schlüpfen und sich auf die Suche nach dem Schuldigen zu machen.

Kostenloses Angebot

Die Stadt Ahlen wird zum Tatort des Geschehens, in dem jeden Tag kleine Rätsel gelöst, Aufgaben gemeistert und Beweise gefunden werden sollen, um am Ende das große Geheimnis zu lüften.

Die Ergebnisse des letzten Krimi-Projekttags „Lost“ werden im Jugendzentrum Ost ausgestellt. Dieses kulturelle Angebot findet unter den geltenden Hygienestandards statt. Anmeldungen sind über E-Mail an info@jzost.de möglich. Das Osterferienangebot ist in diesem Jahr online und alle Informationen und Unterlagen sind unter www.jzost.de erhältlich. Es ist kostenlos und inklusiv ausgerichtet und wird im Rahmen des Kulturrucksacks NRW durch das Land gefördert.