Insgesamt 750 Schülerinnen und Schüler der Fritz-Winter-Gesamtschule nahmen in der vergangenen Woche das Angebot an, sich selbst auf eine Corona-Infektion zu testen. Am Mittwoch wurden die Selbsttests angeliefert, am Donnerstag konnte sich der zwölfte Jahrgang testen und am Freitagmorgen alle übrigen Jahrgangsstufen.

„Alle Testergebnisse sind negativ, aber die Stimmung in der Klasse ist positiv“, kommentiert Felix Knülle , Klassenlehrer einer zehnten Klasse, die aktuelle Situation nach der ersten Unterrichtsstunde am Freitagmorgen.

Vorbereitung mit dem iPad

Bereits am Donnerstagvormittag war ein Probelauf für die Jahrgangsstufe zwölf durchgeführt worden. Von den insgesamt 104 Schülerinnen und Schüler hatten 92 freiwillig am Test teilgenommen, also fast 90 Prozent. In dieser Jahrgangsstufe verfügen alle Schülerinnen und Schüler über ein eigenes iPad und so konnten sie sich zur Vorbereitung auf den Selbsttest ein entsprechendes Video anschauen. Die Erklärungen der verantwortlichen Lehrkraft rundeten die Aktion dann erfolgreich ab.

Für den Testdurchlauf am Freitagmorgen hatten die zuständigen Abteilungsleitungen für jede Lerngruppe alle Materialien zusammengestellt. Der Ablauf wurde detailliert beschrieben. Alle Beteiligten waren gut informiert. Und als reine Vorsichtsmaßnahme war eine medizinische Fachkraft in der Schule. Gebraucht wurde sie nicht.

Freiwilliges Angebot

„Für meine Schülerinnen und Schüler war der Selbsttest insgesamt eine gute Erfahrung. Sie waren anschließend sehr entspannt“, so Julia Halstenberg, Klassenlehrerin einer Klasse sieben. „Wer weiß, wie oft wir das in Zukunft noch wiederholen dürfen.“

Die Eltern waren bereits am Dienstag über das Testangebot informiert worden. Sie wurden auch auf die Möglichkeit hingewiesen, Widerspruch einzureichen. Davon haben insgesamt sechs Eltern Gebrauch gemacht. Aber auch in der Klasse wurde kein Kind gezwungen, teilzunehmen. Das Angebot besteht auf freiwilliger Basis.