Geplant und gebaut worden sind sie in der guten Absicht, dass junge Leute ihre Freizeit auf ihnen verbringen können. Tatsächlich aber gehen Bolzplätze häufig an den Bedürfnissen derer vorbei, für die sie gedacht sind. Doch das soll sich ändern.

„Das hat auch damit zu tun, dass Interessen und Moden immer im Wandel sind“, sagt Lisa-Marie Rammler vom Jugendamt. Eine Generation Jugendlicher kann heute ganz andere Sportarten und Hobbys pflegen, als es die vorhergegangene tat oder nachfolgende tun werden. Trendsportarten wie Parkour oder Skaten seien dafür typische Beispiele. Was Kinder und Jugendliche jetzt fasziniere, könne wenig später aus der Mode gekommen sein. „Eine Jugendgeneration weiter wird es dann wieder neu entdeckt und begeistert aufs Neue.“

Teilnahme bis 12. April

Zusammen mit ihrem Kollegen Daniel Cosic will Lisa-Marie Rammler von den Zwölf- bis 26-Jährigen wissen: „Welche Aktionsfläche wünscht ihr euch in Ahlen?“ Im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung läuft dazu bis zum 12. April online ein Beteiligungsverfahren zur Aktionsflächenplanung. „In den nächsten Jahren werden wir Bolzplätze in Ahlen mit Blick auf die sportlichen Interessen von jungen Menschen umgestalten“, sagt Daniel Cosic. Beachvolleyball, Skaten, Soccer – viele Varianten seien möglich. Die Umfrage soll herausfinden, wo genau die Interessen der Jugendlichen liegen.

„Wir wollen die Wünsche der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sammeln und die meist genannten später zur Diskussion und Auswahl stellen“, erläutert Cosic das Vorgehen. Dazu sollen zu jeder Aktionsfläche die Nutzerinnen und Nutzer beteiligt werden. „Das kann entweder vor Ort sein oder aber auch im Internet, je nachdem, was die Umstände erlauben.“ Ziel sei es, die Flächen so zu gestalten, dass sie sich am Bedarf und an den Zielgruppen orientieren. Lisa Rammler und Daniel Cosic hoffen auf eine rege Beteiligung in den nächsten Wochen. Nur selten hätten junge Menschen die Möglichkeit, „sich so unmittelbar und folgenreich für das eigene Umfeld einzubringen“.