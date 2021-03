Rund 600 000 Euro hat der Rat der Stadt Ahlen im letzten Jahr außerplanmäßig zur Verfügung gestellt, um digitale Endgeräte für Lernende und Lehrende an den Schulen zu beschaffen. Jetzt sind die letzten Geräte von der städtischen IT-Abteilung an die Schulklassen ausgegeben worden. Vorausgegangen war eine „Mammut-Lieferung“ an die Stadt, wie IT-Leiter Thorsten Müller sagt.

„In einer konzentrierten Aktion haben alle Kollegen der EDV-Gruppe geholfen, die Geräte für ihren Einsatz vorzubereiten, zusätzlich zu den laufenden Aufgaben.“ Die Geräte seien auf sieben Euro-Paletten geliefert worden. Sofort wurde das Zubehör inventarisiert und die Tabletcomputer dem jeweiligen Nutzerprofil und der entsprechenden Schule zugeordnet. Zum Schluss erhielten die Geräte einen Aufkleber, damit jeder sofort erkennt, wer die digitale Ausstattung finanziell möglich machte. „Eine Auflage im Förderbescheid“, wie Müller anmerkt. Danach konnten die iPads an die Schulen gehen und im Unterricht eingesetzt werden.

Großzügige Landesförderung

„Die Stadt Ahlen gehört zu den ersten Kommunen, die die großzügige Landesförderung in Anspruch genommen haben“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Ihn freue, dass es „in Politik und Verwaltung vernünftigerweise Konsens ist, Schülerschaft und Unterrichtenden bestmögliche Voraussetzungen für das digitale Lernen zu verschaffen“. Mit den heiß ersehnten 1214 iPads erstellen und verbessern die Schulen professionelle Online-Lehrangebote. Jedes Gerät verfügt über Stift und Hülle und kostet etwa 500 Euro. Wie viele Geräte eine Schule bekommt, richtet sich nach einem Schlüssel aufgrund der Schüleranzahl. Die Schulen erhalten die Geräte leihweise. „Sie sind es auch, die festlegen, welche Schülerinnen und Schüler ein Gerät bekommen“, sagt Schulabteilungsleiterin Brigga Kazmierczak. Die für Schülerinnen und Schüler gekauften Geräte werden zu 90 Prozent vom Land gefördert, die digitale Ausstattung für Lehrkräfte sogar vollständig.